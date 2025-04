"¡Qué cabrón Nadal!"

El murciano Carlos Alcaraz ha abierto las puertas de su vida en el documental 'Carlos Alcaraz: A mi manera' que se estrenó el pasado 23 de abril en la plataforma de streaming Netflix.

En esta mini serie de tres capítulos, las cámaras siguen la andadura del tenista de El Palmar en varios escenarios durante la pasada temporada, todo acompañado por los comentarios en primera persona por el propio jugador español.

Entre las anécdotas más divertidas se encuentra una con Rafa Nadal y que resume bien el estilo de vida de Alcaraz. En la secuencia se puede ver a Rafa y Carlitos caminando con un grupo de personas mientras el murciano explica como alguien le ha dicho que lo ha visto dando 'likes' en redes sociales. Nadal, muy serio confirma que Carlitos "le da like a todas", a lo que el murciano no duda en contestar "eso es mentira", mientras sonríe.

En el montaje, cuando Alcaraz ve esa secuencia, no puede más que reir y asumir el hecho. "Me lo ha dicho varias veces... no es tanto como él dice pero es parte de la vida", apunta, para terminar con un "qué cabrón Rafa".

Para Alcaraz, descansar, pasar tiempo con sus amigos y disfrutar de la vida más allá del tenis es clave y así lo repite habitualmente en sus ruedas de prensa. De hecho, después de caer eliminado en Miami se tomó unas vacaciones en Riviera Maya con su familia y amigos. A la vuelta, conquistó el título en el Masters 1.000 de Montecarlo y alcanzó la final del Barcelona Open.

La progresión del español en la gira de tierra ha quedado frenada tras sufrir una lesión en Barcelona que le ha impedido participar en el Mutua Madrid Open que se está disputando esta semana.