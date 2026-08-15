Buenas sensaciones con Alcaraz para el US Open

El US Open está a la vuelta de la esquina y ningún tenista quiere perderse esta cita. Tampoco Carlos Alcaraz, que sigue trabajando muy duro para estar presente en Nueva York a finales de mes. Su baja de Cincinnati no implica que tampoco vaya a estar en el último Grand Slam del año y los últimos vídeos que circulan por redes sociales invitan al optimismo.

El murciano ya entrena a un ritmo competitivo y se acerca a una buena versión para Estados Unidos. Si todo sigue evolucionando favorablemente, es probable que Alcaraz opte por jugar el US Open, ya que el ritmo competitivo lo podría coger en las primeras rondas (si logra superarlas). Se ha priorizado en todo momento jugar en Nueva York: no se ha querido arriesgar lo más mínimo.

Carlos Alcaraz entrenando en El Palmar / Real Sociedad Club de Campo de Murcia

Sinner también se bajó del torneo de Cincinnati por unas molestias en la rodilla, siguiendo el mismo plan que Alcaraz, aunque el murciano lleva desde el mes de abril sin jugar. A día de hoy, no está asegurada la presencia de ninguno de los dos, pero lo más probable es que tanto el español como el italiano luchen por levantar otro 'grande' más.

El año pasado, Carlos Alcaraz mostró su mejor versión en Nueva York, levantando un Grand Slam algo inesperado. Y es que el murciano había llegado muy justo a nivel físico en las ediciones anteriores, pero la temporada pasada encontró la plenitud precisamente en este torneo. Nadie pudo pararlo, ni siquiera Jannik Sinner que tan solo le arrebató un set en la final.

Este sábado, el murciano ha realizado su sesión de entrenamiento junto a Vilius Gaubas, una de las jóvenes promesas del circuito. Según informa el periodista Álvaro Sánchez, Alcaraz se encuentra ahora mismo a un 70%, un porcentaje que puede ir subiendo durante los siguientes días antes de poner rumbo al país norteamericano.

Un experto no lo ve tan claro

Stephen Smith, experto médico, habló sobre la lesión de muñeca de Alcaraz en una entrevista concedida a 'Tennis365'. "Creo que el US Open agrava casi todos los riesgos para la salud. Calor, humedad extrema en Nueva York, una de las superficies más duras del circuito, partidos a cincos sets que pueden durar a cuatro o cinco horas...", aseguró.

"Para un jugador que ha estado inactivo tanto tiempo, cabría esperar que jugara más sets de lo normal, a pesar del talento que tiene Alcaraz. Me sorprendería verlo en el US Open, teniendo en cuenta la paciencia que ha demostrado hasta ahora", insistió con su hipótesis. Sin embargo, nadie conoce mejor el estado físico del murciano que su propio equipo médico.