Buenas sensaciones con Alcaraz: disfrutando en Portugal sin férula

Durante la celebración de Roland Garros, uno de los jugadores que más se echa de menos es el de Carlos Alcaraz. El murciano defendía título en París, pero tuvo que renunciar a la cita parisina por una lesión de muñeca que le dejará apartado de las pistas durante unos meses. Aun así, parece que el proceso de recuperación va por buen camino, según las últimas imágenes.

El número dos del mundo se ha dejado ver por las playas de Portugal, disfrutando de la compañía de familia y amigos. La televisión portuguesa capturó un vídeo en el que aparece Alcaraz dando unos toques con una pelota de playa junto a otros amigos. En él también puede verse que su muñeca ya no lleva una protección tan aparatosa como la de las últimas semanas.

El español no reaparecerá en una pista de tenis como mínimo hasta el Masters 1000 de Canadá, la primera parada después de Wimbledon, situada a principios de agosto. Y es que Carlos ya confirmó en redes sociales que se veía obligado a saltarse también la gira de hierba, tanto el torneo de Queen's como el Grand Slam londinense. Defendía título y final, respectivamente.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon. Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos", publicó el murciano. Un comunicado que corroboró la importancia de la lesión de muñeca.

El gran beneficiado de la locura de Roland Garros

Lo que está claro es que no se va a correr ningún peligro con la lesión de Charly. Se tardará lo que sea necesario para regresar en las mejores condiciones, pues los problemas de muñeca son muy difíciles de gestionar y pueden acabar con la carrera de un tenista. Que no vaya a jugar tampoco Wimbledon es un síntoma de que se va con pies de plomo.

La eliminación de Jannik Sinner en segunda ronda de Roland Garros le ha permitido al murciano no perder tantos puntos respecto a la 'pole' mundial. Eso sí, si el italiano es capaz de revalidar el título en Wimbledon, la diferencia aumentará en más de 2.000 puntos. Eso sí, lo deportivo pasa ahora a un segundo plano. Lo importante es regresar en el momento adecuado. Y volver a ganar.