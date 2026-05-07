Buenas noticias con la muñeca de Alcaraz: podría llegar a Wimbledon

Ya se echa de menos la presencia de Carlos Alcaraz en pista. Desde que se lesionara en Barcelona, el número dos del mundo trabaja en una recuperación que tiene como objetivo llegar la gira de hierba. Por lo visto en las últimas fotografías que ha publicado, el murciano está cumpliendo con los plazos y lleva una férula distinta en la muñeca que le permite más movimientos.

El murciano celebró un cumpleaños atípico en Murcia. Como ya le sucedió el año pasado, no pudo hacerlo en las pistas del Mutua Madrid Open. Una práctica habitual en el inicio de su carrera, cuando soplaba las velas al grito de «Cumpleaños Feliz» del público. Alcaraz publicó una fotografía junto a un pastel y dejó ver el estado de su muñeca a día de hoy.

La férula que se observa en la fotografía es de movilización. A diferencia de la anterior con la que empezó, esta le permite cierto grado de movimientos para que la muñeca no pierda musculatura. Se trata del siguiente paso en el proceso de recuperación, con el objetivo de volver a una pista de entrenamiento cuanto antes. Queda un poco para eso, pero la mejora es evidente.

Carlos Alcaraz, celebrando su cumpleaños / X

El murciano se vio obligado a renunciar a la gira de tierra batida, donde defendía título tanto en Roma como en Roland Garros. Una ausencia que le hará perder muchos puntos en el ranking ATP. Sin embargo, como él dijo, no es nada recomendable acortar plazos en lesiones tan delicadas. Por tanto, el siguiente objetivo para Charly es el de llegar al torneo de Queen's, previo a la celebración de Wimbledon.

"Tenemos una carrera muy larga, muchos años por delante. Que fuerce en este Roland Garros me puede perjudicar mucho para torneos futuros", explicó Alcaraz antes de confirmar su baja de Roland Garros. La idea que ahora tiene es llegar a Queen's, que se celebra entre el 15 y el 22 de junio. Quedan todavía dos meses para ponerse a punto.

Carlos Alcaraz, durante un partido en el torneo de Queen's. / DANIEL BEARHAM / COLORSPORT / DP / AFP7 / Europa P

Y es que en la gira de hierba también defiende una gran cantidad de puntos. El 2025 de Alcaraz en superficies naturales fue espectacular, levantando el título en Queen's y llegando a la final de Wimbledon. Es bien sabido que al español se le dan bien estas condiciones, por lo que sería importante que llegarse a estas citas. Lo que está claro es que, si no está al 100%, no forzará.

Opiniones sobre la lesión de Alcaraz

Ivan Ljubicic, exentrenador de Roger Federer, dio un consejo a Carlos Alcaraz para afrontar esta lesión. "Entiendo que perderse uno o incluso dos Grand Slams pueda parecer drástico hoy en día, pero tomarse un descanso más largo para apresurar las cosas sería aún más grave. Una vez que estás en apuros, lo mejor es tomarse su tiempo y volver cuando estés listo", dijo.

Una opinión que comparte Toni Nadal, exentrenador de Rafa. "Lo que ha dicho me parece muy acertado porque a su edad no tiene que arriesgar, con 22 años, va a cumplir 23, le quedan muchos años y la lesión de muñeca, si tiene un tendón inflamado, es mucho mejor tener precaución y ya veremos".