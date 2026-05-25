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TENIS

Cristina Bucsa, la mejor baza española del cuadro femenino, cae en primera ronda de Roland Garros

La tenista de Torrelavega encadena su cuarta eliminación en primera ronda en París, sumando solo una victoria en la historia del torneo parisino

Cristina Bucsa, durante un partido

Cristina Bucsa, durante un partido / EFE

París

Cristina Bucsa mantuvo su mala racha sobre tierra batida y la española mejor clasificada del ránking, 33 del mundo, cayó en primera ronda de Roland Garros ante la suiza Susan Bandecchi, 215 del mundo, procedente de la fase previa, que la doblegó por 6-4, 2-6 y 6-4.

Es la cuarta vez que la tenista de Torrelavega (Cantabria) abandona la tierra batida de París en las primeras de cambio, mientras que solo ha ganado un partido en ese torneo.

Su derrota se suma a las sufridas la víspera por Sara Sorribes y Oksana Selekhmeteva, que se estrenaba bajo bandera española tres días después de haber obtenido la nacionalidad.

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Solo Marina Bassols, procedente de la fase previa, ha superado por ahora el primer turno, en la que fue su primera victoria en un Grand Slam, algo que puede hacer este lunes Kaitlin Quevedo, también procedente de la previa, que se mide a la francesa Leolia Jeanjean, invitada por los organizadores.

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