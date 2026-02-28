Bucsa derriba la puerta de las 'semis' en Mérida

Cristina Bucsa continúa firmando una gran semana en México. La española derrotó este viernes a la turca Zeynep Sonmez por 6-3 y 6-4 y ya está en las semifinales del WTA 500 de Mérida, además sin haber cedido todavía ni un solo set en todo el torneo.

La cántabra, actualmente en el puesto 63 del ranking, arrancó muy sólida. Rompió pronto el saque de su rival y se puso por delante en el primer set, que terminó sacando adelante pese a un tramo algo caótico, con varios juegos consecutivos en los que ninguna de las dos lograba mantener el servicio.

El segundo parcial fue más peleado. Sonmez reaccionó y llegó a igualar el marcador, pero Bucsa volvió a golpear en el momento clave. Con 5-3 a favor parecía tener el partido cerrado, aunque la turca aún resistió con un ‘break’ que alargó el duelo. Finalmente, en el décimo juego, dos errores no forzados de la otomana terminaron por decidir el encuentro.

En semifinales, Bucsa se enfrentará a la ganadora del choque entre la italiana Jasmine Paolini, principal favorita del torneo, y la británica Katie Boulter.

En el otro lado del cuadro, la polaca Magdalena Frech necesitó más de tres horas para eliminar a la checa Marie Bouzkova por 6-3, 4-6 y 6-3. El partido se rompió en el tercer set, cuando Frech consiguió un quiebre clave y, ya con problemas físicos de su rival, terminó cerrando la victoria.

Frech jugará su semifinal contra quien salga del duelo entre la china Shuai Zheng —que eliminó a la vigente campeona Emma Navarro— y la andorrana Victoria Jiménez.

El torneo de Mérida se disputa sobre pista dura y reparte algo más de 1,2 millones de dólares en premios. Bucsa, de momento, ya está a dos partidos de levantar el título.