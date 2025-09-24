Bublik, el tenista que odia el tenis con todo su corazón pero no para de ganar títulos

Alexander Bublik se ha convertido en el gran agitador del circuito esta temporada. A sus 28 años, el kazajo se encuentra en su mejor momento a nivel profesional, y este martes conquistó su cuarto título del año después de imponerse ante Valentin Royer en la final del ATP 250 de Hangzhou.

En un lapso de apenas tres meses, Bublik ha engordado considerablemente su palmarés con la conquista de los títulos de Halle, Gstaad, Kitzbühel y Hangzhou. Estos triunfos le han llevado a ser el segundo tenista con más trofeos en 2025, sólo por detrás de un intratable Carlos Alcaraz que suma siete entorchados y sueña con el octavo en Tokio.

Por poner en perspectiva el gran momento que atraviesa Bublik, antes de esta racha triunfal apenas contaba con cuatro títulos en su palmarés particular. Dicho de otro modo, en cuestión de pocos meses ha duplicado el tamaño de sus vitrinas particulares.

La conquista de cuatro títulos se ha traducido en una mejora sustancial de la situación de Bublik en el ranking ATP. Con 2.370 puntos en su casillero, el kazajo ya ocupa la duodécima posición de la clasificación y sueña con la posibilidad de acceder a las ATP Finals de Turín del próximo 9 de noviembre.

Algo parece haber cambiado en la mentalidad de Bublik, pues el tenista que ahora arrasa en el circuito hace no tanto declaró su odio incondicional hacia el deporte que practica. "Odio el tenis con todo mi corazón, odio todos los días que tengo que jugar. Para ser sincero, no veo un punto positivo en ser tenista, solo juego por dinero", admitía en 2023.

Mantenga o no su odio por este deporte, la realidad es que ahora Bublik parece tocado por una varita. Más allá de sus recientes conquistas en materia de títulos, el kazajo puede apuntarse el tanto de ser el único tenista junto con Carlos Alcaraz que ha derrotado a Sinner en la presente temporada.