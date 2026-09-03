De Bu a Wu: el tenis chino amenaza ahora a Alcaraz

Las grandes noticias en este inicio de US Open se han movido mayoritariamente alrededor del tenis español. Del gran regreso de Carlos Alcaraz a la decepción de Rafa Jódar con su abultada derrota en el estreno. Ahora, ambos jugadores comparten un denominador común, aunque se espera que sea con un final muy distinto para el murciano.

Y es que tras ver a Jódar caer ante un sorprendente Yunchaokete Bu, ahora Alcaraz se medirá en la tercera ronda del torneo a otro tenista chino, Yibing Wu. Más allá de ser las dos primeras raquetas en el ranking ATP para el tenis chino, ambos jugadores comparten la curiosidad del apellido y un tenis que pese a que no es nada regular puede llegar a ser muy peligroso en ambos jugadores, como ya le tocó vivir a Jódar contra el primero.

Alcaraz celebrando el pase a tercera ronda / Europa Press

Similitudes aparte, Alcaraz deberá lidiar en esta tercera ronda ante un Wu que llega tras superar de manera imperial sus anteriores citas en el torneo. Superó en tres sets a Walton en primera ronda e hizo lo propio con Duckworth en segunda, sin dejarse un solo set por el camino.

Pese a ello, el murciano acude a la cita crecido de moral tras la remontada que firmó ante Faria en segunda ronda y buscará ahora sumar un nuevo triunfo en su regreso, emulando lo que hizo en el Masters 1000 de Shanghái 2024 ante el propio Wu, donde le superó en dos sets, aunque sudando mucho más de lo que el nombre del rival puede hacer pensar en primera instancia.

PRIMER CAMPEÓN

Pese a su actual ranking (113), Wu no es un desconocido en la ATP. De hecho, ostenta el placer de ser el primer tenista chino en haber conseguido levantar un título. Fue en el ATP 250 de Dallas en 2023 tras superar a John Isner. Una victoria que le dio un impulso en su carrera, aunque pese a su talento nunca ha conseguido encontrar la regularidad.

Yibing Wu, primer chino en conquistar un título ATP / ATP

Pero lejos de mirar al rival, Alcaraz fija su atención en él mismo y en una muñeca que ha dejado la lesión como algo pasado. He estado entrenando con normalidad, golpeando la derecha con mucha libertad y sin pensar en la muñeca, ni durante los entrenamientos ni durante los partidos... Sé que, una vez que entro en la pista, tengo que ir a por todas en cada golpe. Tengo que sentirme normal y golpear como lo hacía antes de la lesión. Y después, veremos qué pasa. Ahora mismo me siento genial. No hay ninguna razón para tener miedo y no golpear con normalidad" explicó el murciano tras su victoria en segunda ronda.

En busca de la que puede ser su 17ª victoria consecutiva en un torneo Grand Slam, Alcaraz ya mira a la segunda semana del torneo, donde el nivel de sus rivales sería ya para cosas serias.