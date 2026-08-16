Bronca final en el partido entre Jódar y Shapovalov: "Son cosas que no puedo controlar"

Rafa Jódar logró una increíble remontada en su debut en Cincinnati. Cuando estaba muy cerca de despedirse del torneo, salvando incluso dos bolas de partido en contra, dio la vuelta a un 1-5 en el tercer parcial para ganar los siguientes seis juegos y pasar a la siguiente ronda (7-5). Fue entonces cuando Shapovalov, en el saludo final, le recriminó las pausas que hubo durante el duelo.

Y es que el español tuvo que interrumpir hasta en dos ocasiones el encuentro porque se le habían roto los cordones de las zapatillas. La segunda vez ocurrió en el tercer set, con 3-5 para Shapovalov, y el canadiense se quejó al juez de silla de que estaba enfriando el partido en una situación crítica para él. Jódar paró el partido más de un minuto por este problema.

El madrileño tuvo que recurrir a su padre para que le ayudara a poner los cordones nuevos en las zapatillas, mientras Shapovalov estaba indignado en el banquillo después de perder la primera oportunidad de cerrar el partido. Mentalmente, el canadiense se fue totalmente y Jódar no dudó en aprovecharlo para remontar de manera milagrosa y seguir vivo en Cincinnati.

"Sabía que iba a ser un partido muy difícil. Shapovalov es un gran jugador y la exigencia es máxima en todos los encuentros de Masters 1000. Debo jugar mi mejor tenis si quiere ganar partidos en estos torneos, todo cambia de un día para otro y considero que lo que mejor hice hoy fue la gestión de las emociones en momentos importantes, especialmente en el tercer set", comentó en 'TennisTV'.

Fue entonces cuando dio su opinión sobre el episodio de las zapatillas. "Es una situación que no puedo controlar, sinceramente. Se me rompieron los cordones y necesité tiempo para poder preparar unos nuevos. Intentaré tener unos cordones preparados para el próximo encuentro u otras zapatillas, y así reduzco el tiempo de parón en caso de que me suceda lo mismo", remarcó.

Próximo rival de Jódar

Aunque Shapovalov se dirigió al español al acabar el partido para hablar de lo sucedido, dieron por concluida la conversación con un choque de manos amistoso y se zanjó la polémica. La realidad es que Jódar ha tenido problemas con los cordones de las zapatillas en más de una ocasión, por lo que deberá encontrar una solución como la que explicó en rueda de prensa.

Tras la victoria ante Shapovalov, el madrileño se verá las caras con el chileno Alejandro Tabilo. Ambos tenistas ya se han visto en dos ocasiones este año, con una victoria para cada uno. La última cayó del lado del español en el torneo de Washington, donde estuvo cerca de levantar el título. El físico de Rafa será una de las claves para mantenerse vivo en el torneo previo al US Open.