La broma de Djokovic a Rafa Nadal con indirecta a Alcaraz: "Parecía un 2 contra 1"

Carlos Alcaraz está imparable y lo ha vuelto a demostrar en el Open de Australia, donde conquistó su séptimo Grand Slam, convirtiéndose en el tenista más joven de la historia en lograrlo. A sus 22 años, los logros de Alcaraz son simplemente de ensueño y Djokovic se rindió ante su talento después de caer derrotado contra él.

Al finalizar la final del Open de Australia, el tenista serbio tuvo unas palabras de elogio hacia el murciano: "Primero, felicitar a Carlos por el increíble torneo, a tu familia, a tu equipo". Además, no dudó en decir que lo que está haciendo "es histórico y legendario".

También tuvo tiempo para bromear sobre la edad de Alcaraz: "Eres muy joven, seguro que nos veremos mucho en los próximos diez años". En su breve discurso, agradeció el apoyo de su equipo: "Agradecer a mi equipo por apoyarme siempre, aunque no sea fácil. Este éxito es vuestro éxito también".

Rafa Nadal no se quiso perder la final en Australia y fue una de las grandes atracciones en la grada. Por ello, Djokovic quiso tener unas palabras para él: "Quiero hablarle a Rafa también. Solo unas palabras. Obvio es muy raro verte en la grada y no en pista. Solo quiero decir que es un honor haber compartido pista y verte en el partido. Gracias por estar presente".

Carlos Alcaraz, tras ganar su primer Open de Australia / EFE

Uno de los grandes momentos fue cuando el tenista serbio reconoció que "parecía que estaba jugando un 2 contra 1".

Noticias relacionadas

Por último, expuso que "tenía dos discursos preparados, el de ganador y el de perdedor. En los dos últimos partidos, me habéis dado un amor que nunca había experimentado en Australia. Ánimos, positividad. Lo he intentado devolver con el mejor nivel. No me imaginaba estar en una ceremonia como esta. Gracias, os quiero"