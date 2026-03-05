Bouzas supera la primera ronda en Indian Wells

La española Jessica Bouzas, número 50 del ránking mundial, se clasificó este miércoles para la segunda ronda del WTA 1.000 de Indian Wells tras imponerse por 6-1, 6-7 (5) y 6-1 a la brasileña Beatriz Haddad Maia, número 67.

Bouzas necesitó dos horas y 18 minutos para eliminar a Haddad Maia, una jugadora a la que ya había ganado el año pasado en la Billie Jean King Cup.

La jugadora española, que cayó en la segunda ronda la semana pasada en Mérida, disputará la próxima ronda en Indian Wells contra la checa Linda Noskova, decimocuarta favorita.

Haddad Maia, que llegó a ser número 10 del mundo en 2023, sigue viviendo un momento complicado y cayó en primera ronda por segunda vez consecutiva, tras su derrota en Mérida contra la británica Katie Boulter.