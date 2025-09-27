Bouzas sorprende a Yastremska y avanza ronda en China

La española Jessica Bouzas Maneiro firmó este sábado una destacada victoria al derrotar por 7–5 y 6–4 a la ucraniana Dayana Yastremska, vigesimonovena cabeza de serie, y se clasificó a la tercera ronda del Abierto de China.

En un duelo muy disputado sobre la pista 4 del complejo pequinés, la gallega (n.48) se mostró más firme en los momentos decisivos: convirtió cuatro de las seis bolas de ‘break’ de las que dispuso y salvó cuatro de seis en contra, inclinando el partido a su favor tras una hora y 34 minutos.

La española dominó especialmente con su primer servicio -ganó el 80 % de los puntos con ese golpe- y mostró temple para remontar situaciones complicadas, como en el tramo final del primer set, donde resistió hasta salvar cuatro bolas de quiebre antes de dar la vuelta al marcador. En el segundo parcial volvió a golpear en el momento clave, rompiendo el saque de Yastremska en el 5–4 para cerrar con autoridad el partido.

El ambiente acompañó el triunfo: en el primer fin de semana del torneo, las gradas de la pequeña cancha en la que le tocó disputar su duelo estaban llenas, con un público local que se entregó a la intensidad del choque, aunque mayoritariamente neutral.

El clima también ayudó, más suave que en jornadas anteriores, lo que permitió un ritmo de juego alto durante todo el encuentro.

La siguiente rival de la española será la rusa Mirra Andreeva, quinta del ranking y cuarta cabeza de serie, que previamente había superado con autoridad a la china Zhu Lin (6–2 y 6–2).