Bouzas sigue brillando en Cincinnati y tumba a una cabeza de serie

La española Jéssica Bouzas derrotó este sábado a la canadiense Leylah Fernández con un doble 6-3 y se clasificó para la tercera ronda del torneo WTA 1.000 de Cincinnati (Estados Unidos).

Bouzas, número 42 del mundo, el mejor ranking WTA de su carrera, solo necesitó una hora y 21 minutos para deshacerse de Fernández, 26 del ránking. Este sábado la gallega se llevó el primer set por 6-3 tras conseguir dos 'breaks' en el servicio de Fernández.

La canadiense intentó levantar cabeza en la segunda manga, con un "break" temprano, pero Bouzas se impuso con otras dos roturas para llevarse de nuevo el set por 6-3.

La gallega cometió 9 dobles faltas y solo colocó un 46,6 % de primeros saques, pero ganó un 81,5 % de puntos en el primer saque.

Bouzas, que venía de eliminar a Venus Williams en primera ronda, se enfrentá en la siguiente instancia a la ganadora del duelo entre la rusa Liudmila Samsonova (18 del mundo) y la estadounidense Taylor Townsend (número 125).

De superar esa ronda, la gallega podría cruzarse en octavos de final con la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo.

Fernández, por su lado, inauguró la gira veraniega de pista rápida en Estados Unidos conquistando el Abierto de Washington hace solo dos semanas, pero tanto en Montreal como en Cincinnati ha caído eliminada a las primeras de cambio.