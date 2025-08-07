Bouzas mantiene su estado de gracia derrotando a Venus Williams

Jessica Bouzas arrancó su andadura en Cincinnati con el mismo buen sabor de boca que dejó en Montreal la pasada semana, donde alcanzó sus primeros cuartos de final de un WTA 1000. La española superó en dos sets (6-4 y 6-4) a Venus Williams, que disfruta de sus últimos pasos ya en el tenis profesional.

Pese a su ya poca actividad en el circuito y sus 45 años, la mayor de las hermanas Williams vendió cara su derrota.

Con ventaja tanto en el primer como en el segundo set de buen inicio, la tenista gallega no pudo decantar el marcador hasta los últimos juegos, sintiendo la presión de la tenista americana, que pese a que no tiene ya el físico para poder competir partidos de primer nivel, sigue haciendo gala de su gran calidad con golpes marca de la casa.

La poca fiabilidad con el servicio y los constantes errores, acabaron entregando a Bouzas el pase a la segunda ronda, donde se medirá ahora a una de las cabezas de serie del torneo, la canadiense Leylah Fernández.

"No fue nada fácil. Ella es una leyenda. Es un privilegio jugar contra alguien así. Para mí es como un sueño hecho realidad. Nunca pensé que llegaría a enfrentarme a Venus Williams, pero aquí estoy. Simplemente soy afortunada", aseguró Bouzas al terminar el partido.

El camino de la española no es nada fácil, con la rusa Samsonova como posible rival en tercera ronda y la número uno mundial, Sabalenka, como potencial rival en octavos. Tras el gran resultado obtenido en Canadá, ahora busca seguir por el buen camino, enfrentando su gran momento con las mejores raquetas del circuito, antes de la gran prueba final en territorio americano, el US Open.