Bouzas firma un sólido debut en Eastbourne antes de Wimbledon

Jessica Bouzas continúa acumulando buenas sensaciones sobre hierba a pocos días del inicio de Wimbledon. La tenista española selló este martes su clasificación para la segunda ronda del WTA 500 de Eastbourne tras imponerse con autoridad a la británica Alicia Dudeney por 6-0 y 6-3.

La gallega, actual número 48 del ranking WTA, confirmó el buen momento que atraviesa después de alcanzar los cuartos de final en Nottingham la semana pasada, donde únicamente cedió ante la estadounidense Emma Navarro.

Desde el inicio del encuentro, Bouzas dejó claro que era la favorita. La española dominó todos los aspectos del juego y no concedió ninguna opción a su rival en un primer set impecable que cerró con un contundente 6-0.

La diferencia entre ambas jugadoras quedó reflejada también en el ranking. Mientras Bouzas continúa consolidándose entre las mejores del circuito, Dudeney, de 23 años, ocupa actualmente el puesto 208 de la clasificación mundial.

El segundo parcial presentó algo más de resistencia por parte de la británica, impulsada además por el apoyo del público local. Sin embargo, la española mantuvo el control del partido en todo momento y evitó cualquier sobresalto para cerrar la victoria con un sólido 6-3.

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Con este triunfo, Jessica Bouzas da un nuevo paso adelante en su preparación para Wimbledon, el gran objetivo de esta gira sobre hierba. La española sigue mostrando una adaptación cada vez mayor a la superficie y llega al tercer Grand Slam de la temporada con confianza y resultados que invitan al optimismo.