Bouzas se despide de Wuhan tras caer ante la joven Iva Jovic

La tenista española y número 47 del mundo, Jessica Bouzas, ha perdido por 6-4 y 6-4 ante la estadounidense Iva Jovic, la revelación de la temporada que con 17 años ya es la número 39 del mundo, en segunda ronda en el WTA 1000 de Wuhan, China.

Remando contra corriente ante la poca consistencia de su servicio, Bouzas tuvo que enjugar los tres juegos de ventaja que logró Jovic, quien no obstante recuperó la iniciativa y remató el primer tercio del partido con un 6-4. En el segundo set, ambas tenistas mostraron sus armas hasta que la estadounidense quebró el servicio de la tenista gallega para acabar cerrando el encuentro con otro 6-4.

La número 3 del mundo, la estadounidense Coco Gauff, venció su respectivo encuentro ante la japonesa Moyuka Uchijima (91) de manera aplastante después de solo haber concedido tan solo un juego en el primer set y cerrar el segundo con un contundente 6-0 (2-0).

La estadounidense Jessica Pegula (6) venció a su compatriota Hailey Baptiste (55) por 1-2. El primer set fue para Pegula que resolvió cómodamente por 4-6. Baptiste consiguió llevarse el segundo parcial del encuentro gracias a unos buenos tres primero juegos (6-4). Finalmente, Pegula cerró el encuentro en el tiebreak con un definitivo 6-8.

La número 11 del mundo, Ekaterina Alexandrova, ganó a al estadounidense Ann Li (46) por 2-0 en un primer set que se tuvo resolver en el tiebreak (7-5) y un segundo parcial que la tenista rusa se llevó sin muchas complicaciones por 6-2.

También se aseguraron el pase a la siguiente ronda la checa Katerina Siniakova (62) tras ganar por 2-0, la rusa Liudmila Samsonova que venció por 2-1 y la polaca Magdalena Frech después de que su rival se retirase.