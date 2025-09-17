Bouzas cae ante Kostyuk y España queda en manos de Badosa

La selección española comenzó su andadura en la Copa Billie Jean King con una dura derrota de Jéssica Bouzas ante la ucraniana Marta Kostyuk por 7-6 (3) y 6-2 este miércoles, en el primer envite de la eliminatoria de cuartos de final que se disputa en el Shenzen Bay Sport Arena.

El equipo español, capitaneado por Carla Suárez, necesitará la victoria de Paula Badosa, 20 del mundo, contra Elina Svitolina (13) en el segundo encuentro, a continuación del Bouzas-Kostyuk.

Si logra vencer, llevará la eliminatoria al partido de dobles para el desempate.

Bouzas (51), encargada de representar a su país en su debut, no pudo sobreponerse a una eficaz y completa versión de Kostyuk (26), quien tuvo más paciencia y supo gestionar mejor los momentos clave pese a la persistencia y agresividad de la española, que nunca tiró la toalla.

El partido empezó movido para ambas jugadoras, que se rompieron el saque con el set recién empezado, en una declaración de intenciones de lo que sería un duro combate de 'rallies' largos.

Kostyuk, más alta que la española (1'75 vs 1,70), aprovechaba cualquier bola a media altura para bombardear con su derecha cruzada, incomodando a Bouzas y obligándola a apurar mucho sus golpes.

La potencia de la ucraniana empujó a su rival a jugar demasiado lejos de la línea de fondo, sin muchas opciones de conectar ganadores. Dicha circunstancia acabó por decantar el set en el tie-break (7-3), en el que Bouzas subió su nivel de agresividad pero también el de sus errores.

El tono de la española cambió tras la reanudación. Consiguió una rotura en el primer juego y ajustó su juego de derecha, pero Kostyuk seguía intratable en los intercambios largos y, además, comenzó a conectar más saques directos.

La ucraniana no solo mejoró en su servicio, sino que lo hizo en la variación de su juego. Bouzas insistía con golpes secos y de poca profundidad mientras que su rival iba cambiando las alturas y haciendo dejadas con regularidad.

Con el paso de los minutos y los juegos la situación se le complicó aún más a la española, que no encontró soluciones y que además acabó concediendo cinco dobles faltas. La segunda manga fue para Kostyuk por 6-2.