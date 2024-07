Bouchard: “El tenis es un gran deporte para el atractivo sexual"

La tenista canadiense Eugenie Bouchard, finalista en Wimbledon en 2014, volvió este años a las pistas tras un incursión por otros deportes como el pickleball. Actividades que compagina con una activa presencia en redes sociales, donde publica su faceta más personal además de su trabajo como tenista.

Recientemente ha revolucionado las redes con un sensual vídeo en el que se la puede ver cuidando el jardín en bikini. Y es que Bouchard no ha dudado en apoyarse en su físico a lo largo de su carrera, tal y como ella misma explicó en una entrevista hace apenas unos días.

“El tenis es un gran deporte para el atractivo sexual. Llevamos faldas cortas, tops… es bueno encender la televisión y ver eso. A mí me ayudó todo eso a tener contratos fuera de pista", afirmó la tenista canadiense en el podcast 'Not Alone, a Podcast with Valeria Lipovetsky'.

"Me pidieron salir varias veces en la 'Sport Illustrated' con ropa de baño. Eso estaba en mi lista de cosas por hacer. Me ayudó a incrementar mi base de fans, mi audiencia, y eso mejoró mis contratos", explicó.

"Simplemente aumentar mi base de seguidores, mi audiencia, lo que, a su vez, me ayuda a conseguir mejores acuerdos con marcas, mejores patrocinios. No sólo de manera personal para mí, de hecho puedo ganar más dinero con esto', sino en un sentido general. Eso podía hacer que alguien de Miami viniera a verme jugar al tenis. Eso es bueno para el tenis en general, para el tenis femenino, para los deportes femeninos. Eso es bueno para todo", aseguró una Bouchard que actualmente ocupa el puesto 524 del ranking WTA.