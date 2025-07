Bouchard alarga su despedida con una victoria en Montreal

Eugenie Bouchard no quiere que su carrera profesional en el tenis termine todavía. La canadiense, ovacionada por el público de su ciudad, arrancó con triunfo su camino en el WTA 1000 de Canadá tras imponerse a la colombiana Emiliana Arango por 6-4, 2-6 y 6-2 en un partido intenso y muy disputado.

A sus 30 años, Bouchard se ha mantenido más cerca del pickleball que del tenis en los últimos meses, pero su regreso en junio en el Hall of Fame Open de Newport ya dejaba entrever que aún quedaba algo de fuego competitivo en ella. Frente a Arango, rompió el saque en seis ocasiones, demostrando que todavía tiene garra y calidad para brillar en su pista favorita.

Tras el triunfo, Bouchard se sinceró con el público: “Hubo un ambiente increíble, me divertí mucho. Estoy orgullosa de cómo competí, fue una batalla física y mental. No sabía qué iba a pasar, pero me desperté diciéndome que lo único que podía controlar era mi actitud y mi lucha. Salí a la pista para disfrutar y lo hice, cada segundo. Supongo que no era lo que esperaba, pero es un resultado feliz”, confesó.

El reto ahora será mayor, ya que en la segunda ronda se medirá con la suiza Belinda Bencic, a quien nunca ha logrado vencer en sus tres enfrentamientos previos. “Es una rival fantástica. Jugamos aquí hace diez años y ella terminó ganando el torneo. Sé que será un partido loco. Mañana entrenaré para prepararme, ya hemos tenido algunas batallas y estoy ansiosa por volver a enfrentarla”, aseguró la canadiense.