Boris Becker, leyenda del tenis, alucina con Jódar: "Me recuerda a Sinner"

Sin Carlos Alcaraz, el Mutua Madrid Open parecía quedarse sin gran referente español. Sin embargo, Rafa Jódar está aprovechando el escaparate de la Caja Mágica para convertirse en una de las sensaciones del torneo.

El joven madrileño ha captado la atención del público… y también la de una leyenda como Boris Becker, que no escatimó elogios hacia la nueva promesa del tenis nacional. “España tiene la suerte de contar con otro diamante”, afirmó el alemán.

Becker destacó especialmente la personalidad competitiva de Jódar pese a su juventud. “Qué talento. Me encanta su serenidad y madurez. España tiene suerte de contar con otro diamante en su equipo”, añadió.

Jódar celebra ante De Miñaur / Europa Press

Pero el ex número uno mundial fue incluso más allá al encontrar similitudes entre el español y Jannik Sinner, actual referencia del circuito.

“Me recuerda a Sinner. Tiene un golpeo muy duro, una gran derecha. Físicamente, es muy fuerte, pero creo que mentalmente es muy equilibrado”, explicó.

Para Becker, esa estabilidad emocional es una de las claves de su proyección. “Siempre es muy consistente, y esa es una característica muy habitual de Sinner”, señaló.

Otro aspecto que admira del madrileño es cómo gestiona las expectativas en una etapa temprana de su carrera. “No se vuelve loco hablando de Grand Slams ni del número uno del mundo”, valoró.

Un elogio de enorme peso para Jódar, que este martes se mide a Joao Fonseca con la oportunidad de seguir creciendo en el torneo y confirmar que su irrupción va muy en serio.

POSIBLE DUELO CON SINNER

El madrileño, que por primera vez está en octavos de un torneo de este rango pude enfrentarse al número uno del mundo en cuartos. No quiere pensar en ello el español que atraviesa etapas de forma fulgurante.

"El siguiente partido es en octavos de final y tengo que enfocarme en eso, en el martes, partido a partido", dijo ante la posibilidad de coincidir con Sinner.

Sobre el choque con Fonseca dijo que había "sido un partido muy igualado. Ha puesto un gran nivel desde el principio y yo también", indicó.

Por su parte, Sinner también habló sobre el español, de quien tiene claro que tiene mucho futuro por delante. "Va a ser un gran, gran jugador en el futuro. Parece muy humilde” aseguró.