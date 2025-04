Boris Becker responde a las sugerencias de Piqué: "Fue un gran futbolista, pero no un experto en tenis"

Boris Becker aprovechó la alfombra roja de la gala de los Premios Laureus 2025 celebrados en Madrid para responder a los comentarios de Gerard Piqué. El extenista alemán también aprovechó para hablar sobre Carlos Alcaraz ante los micrófonos de Marca.

La respuesta a Piqué

Hace unos meses, Piqué en el pódcast de Casillas hizo algunas recomendaciones para mejorar el tenis y hacerlo más entretenido para los aficionados: "Intentamos cambiar ciertas cosas en el tenis y no hay manera. La ITF (Federación Internacional de Tenis) no quiere cambiar nada. ¿Por qué sacas dos veces en el tenis? Son 30 segundos más de una persona picando la pelota. La gente no quiere ver eso. Tampoco desea ver un juego de cinco minutos con deuce-ventaja-deuce-ventaja. Habría que poner un punto de oro en 40-40" explicó desde su punto de vista el exfutbolista.

El extenista alemán, Boris Becker, cuestionó las comentarios del exjugador del Fútbol Club Barcelona: "Piqué fue un gran futbolista, pero no un experto en tenis" añadió.

Gran admirador de Alcaraz

El extenista aprovechó las preguntas de la prensa durante el evento para hablar sobre Carlos Alcaraz y admitió ser "un gran fan" del tenista español. "Es un genio, un tenista fantástico, pero es un ser humano y tiene días buenos y días no tan buenos. No hay que criticarle, es lo mejor que tenéis desde Rafael Nadal" concluyó el alemán.