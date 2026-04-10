Boris Becker, leyenda del tenis: "Alcaraz es lo que necesitaba el mundo del tenis. Un verdadero artista en la cancha”

Boris Becker volvió a deshacerse en elogios de Carlos Alcaraz. El alemán, un reconocido admirador del tenis que despliega el jugador murciano, destacó su importancia y capacidad de hacer cosas mágicas sobre la pista. También aprovechó para analizar si el español tiene algún punto débil en la actualidad y mencionó uno concreto.

"Alcaraz es un jugador fascinante. Es exactamente lo que necesitaba el mundo del tenis. Es muy carismático. Una alegría verlo. Un verdadero artista en la cancha", declaró el alemán. El español es admirado allá donde va y es uno de los tenistas que más espectáculo regala al público, con las dejadas y su juego alegre, que busca ángulos y golpeos imposibles en la pista.

Boris Becker, durante un acto / Rodrigo Jimenez

"Para mí no tiene una debilidad", reconoció el germano, aunque luego dejó entrever el único problema que puede tener durante su carrera. "Todos los artistas tienen que ser inspirados. Él está inspirado por Sinner y por algunos retos. Pero si los partidos van demasiado fáciles, probablemente se sienta un poco aburrido", desveló.

También aprovechó para hablar de esos rivales en los que Alcaraz puede encontrar la motivación. Uno de ellos, según Becker, es Alexander Zverev, que ya puso en serios problemas al español durante el Open de Australia. Sin duda, su compatriota es uno de los tenistas más peligrosos del circuito y el que está más cerca junto a Novak Djokovic de los dos mejores de la actualidad.

Alexander Zverev, uno de los jugadores que pueden hacer frente a Sinner y Alcaraz / ATP

Becker dio otro nombre menos habitual como un tenista que puede dar un salto importante a corto plazo. "Me gusta la manera de jugar de Arthur Fils. Si está bien, podría desafiar a Alcaraz y Sinner en los Grand Slams", aseguró. Eso sí, la última vez que el francés se enfrentó a Carlos Alcaraz se llevó una soberana paliza en el torneo de Catar, con un resultado de 6-2 y 6-1.

Descarta volver a entrenar

Más allá de estos nombres, incluidos los de Learner Tien y Joao Fonseca, a los que augura un "futuro brillante", advierte a los demás tenistas. "Tienen que mejorar su juego un poco. Tienen que demostrarlo cuando importa. No en la cancha de prácticas, no en los cuartos de final de un torneo, sino en las semifinales y finales de los grandes", apuntó.

Por último, cerró la puerta a volver a ser entrenador y probar suerte con los nuevos proyectos de futuro como Learner Tien o Joao Fonseca. "Mi teléfono siempre está abierto. Si uno de esos chicos me llama, le daré mi punto de vista sin que nadie lo sepa y sin volver como entrenador", dijo.