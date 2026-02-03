Boris Becker, extenista (58 años): "Separarse de Ferrero fue difícil para Alcaraz, pero lo correcto"

La separación profesional entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero sigue coleando en el mundo del tenis. Ni la consecución del Open de Australia ha conseguido frenar el aluvión de opiniones entorno a la noticia bomba que estalló el pasado mes de diciembre, aunque muchas apuntan ya a una dirección muy distinta a lo escuchado hasta el momento.

El triunfo de Carlitos en Melbourne es sin duda una demostración de poderío y la mejor de todas las armas para frenar las dudas respecto a su figura sin Ferrero ya en el equipo.

Muchos dudaban de la capacidad del número uno sin su mentor, pero en apenas unas semanas el murciano dejó sin más argumentos a todos sus detractores.

DECISIÓN ACERTADA

El triunfo en Australia ha dejado patente que Alcaraz sigue siendo una figura ganadora y hay quien incluso se atreve a sentenciar que la decisión fue la correcta. Es el caso de Boris Becker, quien tras la victoria en la final del pasado domingo ante Novak Djokovic, aseguró que dejó claro haber tomado el camino adecuado.

"Fue una decisión difícil para el equipo de Alcaraz separarse de la exitosa pareja formada por Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Pero después de 14 días, sabemos que fue la decisión correcta. El viaje continúa y tiene el mundo del tenis a sus pies", declaró en Eurosport Alemania.

El seis veces campeón de Grand Slam también dejó ir su opinión sobre la actuación del murciano en la gran final, catalogándola como "excepcional". "Es un jugador muy simpático. La semifinal contra Alexander Zverev fue muy reñida, pero este domingo estuvo sencillamente excepcional", expresó el alemán.

El alemán también tuvo un bonito mensaje para Djokovic. "Muchísimo respeto, una actuación realmente sólida por parte de Alcaraz. Al principio no lo parecía, porque Djokovic jugó un primer set sensacional. Cuanto más avanzaba el partido, más se tenía la sensación de que Alcaraz se sentía cómodo. Los largos peloteos al final, cuando se enfrentó a su oponente, me dejaron claro que el tiempo de Novak se estaba agotando poco a poco", concluyó Becker.