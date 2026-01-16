Boris Becker, extenista (58 años): "Sueño con que Nadal entrene a Alcaraz"

Carlos Alcaraz arranca un 2026 ilusionante, siendo el Open de Australia su primer gran reto. El tenista murciano es el favorito para Melbourne, pero su ruptura con Juan Carlos Ferrero sigue estando en el punto de mira. El último en dar su opinión sobre lo sucedido ha sido Boris Becker. El extenista alemán se ha sentido sorprendido con la decisión que ha tomado Alcaraz.

En una entrevista con la prensa internacional presente en el Open de Australia, la leyenda del tenis se ha mostrado confundido con la decisión del español y ha repasado lo que para él era una gran relación: "Rara vez en el tenis encuentras una asociación tan buena como la suya con Ferrero, parecía sacada de una película. Empezaron cuando Carlos tenía 15 años, luego ganaron seis Grand Slams, número uno... Me sorprendió mucho, al principio no me lo podía creer. No sé los detalles, hay muchos rumores circulando sobre dinero, poder, posicionamiento... No sé qué es verdad".

Becker explica que el gran reto que tiene Alcaraz por delante es seguir ganando torneos importantes sin Ferrero a su lado, tarea que considera más que difícil: "Siento pena de ver terminar una asociación tan perfecta porque me gustan ambos. Así que ahora el desafío está en Alcaraz para ganar un Grand Slam sin Ferrero. Quiero decir, seguro que es lo suficientemente bueno, pero Ferrero era la pieza perfecta del puzle en su cuadro, en su imagen", detalla.

"Estoy seguro de que Samu López es muy buen entrenador"

Preguntado por el nuevo técnico del murciano, afirma que no duda de su categoría, pero es una especie de entrenador muy diferente a lo que representaba Ferrero: "Estoy seguro de que Samu López es muy buen entrenador, pero siempre pensé que el 'superentrenador' era Ferrero. La historia de Carlos en Melbourne no es tan buena, es el único Grand Slam que no ha ganado. Así que la responsabilidad está en él; debe mostrar al mundo que también gana Grand Slams sin Ferrero a su lado".

Rafa Nadal y Boris Becker / X

Becker va más allá y afirma que su deseo sería que Rafa Nadal entrenara en un futuro a Alcaraz: "No me sorprendería que en marzo o abril tuviese a un nuevo 'superentrenador' a su lado. El sueño para todos sería Nadal, me incluyo en ese escenario".

El alemán también ha dado su favorito para el Open de Australia: "¿Alcaraz es lo suficientemente bueno? Sí. ¿Es lo suficientemente talentoso? Sí. Veamos si tenemos un nuevo campeón en Melbourne. Hoy, sobre el papel, diría que Sinner es el favorito", sentencia.