Boris Becker explica el inesperado desplome de Jannik Sinner: “Cuando uno piensa demasiado duerme mal”

La sorprendente eliminación de Jannik Sinner en segunda ronda de Roland Garros sigue generando reacciones en el mundo del tenis. Tras una racha de 30 victorias consecutivas y después de conquistar de forma seguida los Masters 1000 de Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid y Roma, el italiano parecía prácticamente imbatible.

Sin embargo, el número uno del mundo se derrumbó cuando dominaba por 6-3, 6-2 y 5-1 ante el argentino Juan Manuel Cerundolo, que terminó protagonizando una remontada histórica para imponerse en cinco sets. Uno de los que analizó la inesperada caída fue Boris Becker, que cree que el desgaste acumulado durante los últimos meses terminó pasando factura al italiano. “Hagan las cuentas. Jannik lleva compitiendo sin parar desde principios de marzo”, señaló el alemán.

Sinner en rueda de prensa / EFE

Becker recordó que Sinner ha encadenado torneos y victorias durante toda la gira, pasando por Estados Unidos y posteriormente por la temporada de tierra batida sin apenas descanso. “En algún momento este chico se agota. Es un ser humano y simplemente tuvo un mal día”, explicó.

El seis veces campeón de Grand Slam considera que la derrota no debe interpretarse necesariamente como un problema físico, sino más bien mental. “Estaba sin energía. Fue un partido de más”, aseguró.

Becker también apuntó a la enorme presión que acompaña al italiano desde que se convirtió en el gran dominador del circuito. “No sabemos qué está pasando por dentro ni qué nivel de exigencia se está imponiendo a sí mismo”, reflexionó.

Sinner superó eñ estreno en París / EFE

Además, recordó que el propio Sinner reconoció tras el encuentro que había pasado una mala noche antes de saltar a la pista. “Cuando estás pensando demasiado y tienes muchas cosas en la cabeza, también es difícil dormir bien”, añadió.

Pese a la inesperada eliminación en París, Becker no cree que la derrota cambie la valoración global de la temporada del italiano. “Durante las últimas semanas ha jugado como si viniera de otro planeta”, concluyó el alemán, convencido de que el desplome de Roland Garros responde más a una acumulación de desgaste que a un problema de fondo.