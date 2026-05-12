El boom de Jódar multiplica por trece sus opciones de ganar Roland Garros

Nadie ha crecido en 2026 tanto como Rafa Jódar. El tenista español, hasta hace poco un desconocido para los amantes de la raqueta, se ha convertido en uno de los nombres propios de cara a Roland Garros. De hecho, es la sensación del tenis en España y la gran baza de La Armada en el torneo parisino que arrancará en apenas unos días. Campeón en el ATP de Marrakech, semifinalista en el Conde de Godó y cuartofinalista en el Mutua Madrid Open, el joven de 19 años ha pasado de soñar con disputar un Grand Slam a irrumpir entre los aspirantes al título.

El ascenso de Jódar ha sido meteórico. Hace solo un año, el tenista madrileño ocupaba el puesto 707 del ranking ATP. Sin embargo, inició Roma como el 34 del planeta. Una escalada brutal que no solo se ha reflejado en las pistas y en los torneos que disputaba, también en los pronósticos. Tal y como refleja un análisis de probabilidades de Betfair, el tenista criado en Leganés ha multiplicado por trece sus opciones de proclamarse campeón en Roland Garros.

El español ha pasado de contar con apenas un 0,27% de posibilidades de conquistar el torneo parisino a comienzos de 2026, coincidiendo con su victoria ante Jaume Munar en Barcelona, a alcanzar ya un 3,57%, un crecimiento del 1.222% en apenas 30 días. Supone multiplicar por 13,22 esas posibilidades de victoria.

Jódar se cuela entre los favoritos

Desde el inicio de la gira de tierra batida, el tenista madrileño apenas ha perdido dos de los 16 partidos que ha disputado. Sin un gran equipo detrás y con su padre como única figura dentro de su staff técnico, el jugador de 19 años conquistó en Marrakech el primer título ATP de su carrera. Un triunfo que le permitió escalar más de treinta posiciones en el ranking mundial y acercarse al Top 50, hasta situarse en el puesto 57, tras una semana perfecta en la que no cedió ni un solo set.

A partir de ahí llegaron el Conde de Godó y el Mutua Madrid Open. En Barcelona alcanzó las semifinales, donde cayó en el tercer set ante Arthur Fils, mientras que en Madrid fue Jannik Sinner quien frenó su camino hacia el título. Una irrupción que ya no parece casualidad.

Su crecimiento en el ranking ATP y en los pronósticos le ha permitido situarse por delante de nombres consolidados como Daniil Medvedev (1,83%), Stefanos Tsitsipas o Taylor Fritz (1,12%) para Roland Garros. De hecho, únicamente Sinner (55,05%), Alexander Zverev (7,88%), Novak Djokovic (5,76%) y Lorenzo Musetti (3,94%) aparecen por delante del español.

La ausencia de Carlos Alcaraz impulsa a Sinner

En el otro lado de la moneda, Carlos Alcaraz, actual número dos del ranking ATP, no compite desde el pasado 14 de abril. Tras imponerse en su debut en el Conde de Godó al finlandés Otto Virtanen, una dolencia en la muñeca derecha terminó confirmando los peores presagios: una tenosinovitis que le obligó a abandonar el torneo.

Días después anunció que no competiría más durante la gira de tierra batida, un escenario que ha terminado consolidando a Sinner como principal favorito al título en Roland Garros.

Precisamente, el italiano nunca ha logrado el título sobre la arcilla de París. Y tal y como refleja el estudio probabilístico de Betfair, está en el mejor momento para conseguirlo. El tenista de 24 años ha pasado de tener un 46,47% de opciones a situarse en el 55,05%, consolidándose todavía más como el gran candidato sobre la tierra batida francesa.

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La ausencia del vigente campeón cambia por completo el escenario en París. Alcaraz, vencedor en las dos últimas ediciones, no podrá defender el título. Durante más de una década, Rafael Nadal dominó Roland Garros levantando catorce títulos, mientras que Alcaraz recogió el testigo. Ahora, sin el murciano en el cuadro y con las dudas físicas de Djokovic, Sinner aparece como el favorito absoluto en un torneo que podría marcar el inicio de una nueva etapa en París.