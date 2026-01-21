Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El bonito gesto de Alcaraz tras los accidentes ferroviarios en España

El murciano se acordó de su país tras la victoria en segunda ronda

Alcaraz dejó un bonito mensaje tras el partido

Alcaraz dejó un bonito mensaje tras el partido / X

Albert Briva

Albert Briva

Carlos Alcaraz quiso acordarse del momento delicado que pasa España con los dos accidentes ferroviarios sucedidos en España los últimos días, que han dejado varios fallecidos además de múltiples heridos.

Siempre concienciado con lo que sucede en España, Alcaraz no dejó pasar la oportunidad de mandar un bonito mensaje a todos los afectados en el tradicional mensaje del ganador a la cámara de televisión.

“Mucho ánimo por lo que está pasando en España” dejó escrito con una cara triste acompañando el mensaje, que demuestra que por mucho que el murciano centre todas sus fuerzas en conseguir conquistar el Open de Australia, no deja de tener un ojo con lo sucedido en los últimos días en el país.

A buen seguro que esta no será la última muestra que Carlitos hará con la delicada situación que atraviesa España tras lo sucedido con los diferentes accidentes. El tenista de El Palmar ya ha demostrado en muchas ocasiones que vive siempre pendiente de su país y encontrando siempre el momento para mandar el mayor de sus apoyos cuando se necesita.

En lo deportivo, Carlitos jugará este próximo viernes su tercer envite en Melbourne en busca ya de colarse a los octavos de final.

