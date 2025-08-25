Bochornoso espectáculo de Medvedev en el US Open

Daniil Medvedev ha vuelto a protagonizar esta madrugada el enésimo episodio polémico de su carrera. En esta ocasión, el US Open ha sido el escenario de un espectáculo bochornoso del tenista ruso, que volvió a caer eliminado en primera ronda del Grand Slam estadounidense a pesar de sus continuas estratagemas en pista.

El que una vez fuese número uno del mundo se enfrentaba en primera ronda del US Open ante el francés Benjamin Bonzi. Como viene siendo habitual estos últimos tiempos, Medvedev no terminaba de encontrar su ritmo de bola ante un rival que ya acabó con el ruso a las primeras de cambio en Wimbledon. Bonzi, superior en todos los aspectos, se puso 6-3, 7-5, 5-4 con bola de partido a su favor, aunque lo que parecía una victoria rápida terminó convirtiéndose en casi una pesadilla.

Un espectáculo bochornoso

El francés, tras fallar el primer saque, vio como un fotógrafo entraba en pista pensando que el duelo estaba por terminar. A causa de la interrupción, el juez de silla, Greg Allensworth, decidió que Bonzi debía servir de nuevo un primer saque. La polémica estaba montada; Medvedev no entendía la decisión y animó al público estadounidense a rebelarse.

"¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? ¿Por qué estás temblando?", decía Medvedev a Allensworth, al que acusó, hablando a un micrófono, de querer que el partido terminase con una victoria rápida de Bonzi: "Chicos, él se quiere ir. Le pagan por partido, no por hora". Después, gritó en medio de la pista: "¡Reilly Opelka tenía razón! ¿Qué dijo Reilly Opelka?". Con esto, Medvedev se refería a unas declaraciones del tenista estadounidense de hace unos meses, quien afirmó que Allensworth es "el peor juez de silla de la ATP".

Bonzi resucita

El ambiente se caldeó de repente, el público puso de su parte para desconcentrar a Bonzi y cuando el francés se dispuso a sacar terminó perdiendo su bola de partido, luego el juego y finalmente el set. Medvedev, en total sintonía con la grada, a la que dedicaba gestos con las manos formando un corazón, también se apuntó el cuarto set en blanco para igualar el partido.

Sin embargo, cuando todo parecía decantado para una victoria del ruso, Bonzi resucitó en la quinta y definitiva manga cerrando el partido por 6-3, 7-5, 6(5)-7, 0-6 y 6-4 en 3 horas y 45 minutos. Medvedev, descompuesto tras la derrota, destrozó su raqueta a golpes, sentado en su banco, sin abandonar la pista. El espectáculo bochornoso se sumó a los continuos gestos del ruso imitando o burlándose de su rival en mitad del partido, aunque de nada le sirvió para esquivar una eliminación que es un fiel reflejo de su nivel.

"Estoy jugando mal y, en los momentos importantes, aún peor. Todo. Servicio, devolución, volea, lo que sea. Solo necesito jugar mejor, y voy a intentar hacerlo el próximo año", reconoció el ruso. Según The Athletic, al fotógrafo que originó el caos le retiraron las credenciales de prensa tras ser expulsado del estadio.