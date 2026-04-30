Blockx se carga al campeón

El belga Alexander Blockx, uno de los mejores jóvenes del circuito y participante en las Next Gen ATP Finals junto a Rafa Jódar, eliminó al vigente campeón del Mutua Madrid Open, Casper Ruud, al que venció por un doble 6-4.

En 96 minutos, el belga, que previamente dejó en el camino a Francisco Cerúndolo y a Felix Auger-Aliassime tras superar en primera ronda a Brandon Nakashima, ha alcanzado en la Caja Mágica la primera semifinal de su carrera en el circuito.

El jugador de 21 años, número 69 del mundo, sorprendió al duodécimo cabeza de serie y campeón de 2025, un Casper Ruud que no encontró respuestas ante el nivel del belga.

“Yo ya estaba contento por ganar un partido y pasar de primera ronda. Llegar a semifinales es algo que ni había soñado”, indicó Blockx al término del partido.

“Estoy orgulloso de cómo he jugado estos últimos partidos. Creo que las condiciones me vienen bien. Siento que es tierra batida, que es lenta, así que tengo tiempo para asentarme y ejecutar mis golpes. Al mismo tiempo, es bastante rápida debido a la altitud y al calor a veces. Creo que es la combinación perfecta para mí”, explicó.

Con su triunfo, el belga se convirtió en el cuarto jugador con el ranking más bajo en alcanzar las semifinales en la historia del torneo de Madrid. Además, es el segundo jugador nacido en 2005 o después en lograrlo en un Masters 1000, tras Jakub Mensik en Miami.

En semifinales, Blockx se enfrentará al ganador del duelo entre Alexander Zverev, segundo favorito y dos veces campeón en Madrid, y Flavio Cobolli.

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Por su parte, la derrota tendrá consecuencias para Casper Ruud, que abandonará el top 20 el lunes por primera vez desde mayo de 2021, cayendo hasta el puesto 25 del ranking ATP.