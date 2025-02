Björn Borg: la leyenda del tenis que vende calzoncillos a Messi

Melena dorada deslumbrante al viento. Moviéndose sobre el fondo de la pista como si se deslizara sobre hielo. El hockey fue el primer deporte que empezó a practicar en Suecia y condicionó su juego, con una postura inclinada, inusual, heredada de agarrar el 'stick' con las dos manos. Potente, agresivo y con un golpe liftado pionero en el circuito. El más moderno del antiguo tenis. Björn Borg creó una escuela que ha sobrevivido hasta nuestros días. Rafa Nadal o Carlos Alcaraz no dejan de ser hijos deportivos del escandinavo.

Final de película

En el imaginario colectivo destacan miles de hazañas en todas las superficies, con once Grand Slams (seis Roland Garros y cinco Wimbledon) en su atiborrado palmarés. Sin embargo, una sobresale por encima del resto: la final de Wimbledon de 1980 contra John McEnroe, quizás la mejor de la historia... del deporte en general. El estadounidense era la figura emergente: un tenista verborreico, iracundo, que canalizaba su furia a través de la raqueta y aplicaba un tenis contundente, de saque y, especialmente, volea, su genial baza. El carácter de 'Bic Mac' contrastaba con el de Björn Borg, nórdico, reflexivo, helado y que le valió el apodo de 'Iceman' (hombre de hielo).

El All England Lawn and Tennis Club albergó el denominado 'partido del siglo', un encuentro que alcanzó las 200 libras en la reventa. Una fortuna para la época. Dos tenistas excelsos, soberbios, que brindaron cinco mangas de un juego exquisito. Cinco sets en los que McEnroe no dio el brazo a torcer hasta el último aliento. Exhausto tras levantar hasta cinco pelotas de partido y disputar un 'tie break' en el cuarto parcial que se fue hasta los 34 puntos, el 'Bad Boy' sucumbió ante la fortaleza mental de Borg, que sumaba su quinto entorchado sobre el pasto de Londres (1-6, 7-5, 6-3, 6-7 (14) y 8-6).

Retirada inesperada

Borg se cansó pronto. Colgó a los 26 años, pese algún conato de regreso, la raqueta. Su inseparable compañera. Una herramienta artesana, fabricada a imagen y semejanza del nórdico por José Thiry, un carpintero belga que proporcionaba a la marca Donnay una madera especial, capaz de aguantar los 36 kilos de tensión aproximado que requería el sueco para su cordaje. La cabeza le dijo basta. Agobiado por la presión y algunas desavenencias con los rectores de la ATP sufrió un bajón psicológico que le obligó a retirarse prematuramente y emprender un camino vital de estilo disoluto, que alcanzó su momento cumbre con el intento de vender sus trofeos en una casa de subastas británica para paliar sus problemas financieros. Un final abrupto para una carrera de leyenda y que siempre ha suscitado una incógnita, ¿cuántos Grand Slams habría ganado Borg de haber continuado?

Empresario de éxito

Björn Borg supo reconducirse lejos de las canchas y centrarse en los negocios, pese a su continua aparición en las revistas de papel 'couché' por sus adicciones y su vida sexual . Poco después de su retirada, arrancó su propia firma de ropa deportiva en 1984. El gran impulso, sin embargo, llegó al inicio de la década de los noventa cuando cambiaron el rumbo y apostaron por el mundo de la ropa interior. La marca se acabó consolidando en los primeros años del siglo XXI y hoy en día es referencia en el mundo de la ropa íntima deportiva. Suecia, Noruega y Dinamarca son sus principales mercados, aunque 'Björn Borg' tiene presencia en una veintena de países y cuenta con 26 tiendas propias.

Leo Messi es uno de los clientes más célebres de la marca del extenista. En numerosas ocasiones, algunas tan señaladas como la disputa del Mundial de Qatar, se ha podido ver al astro argentino luciendo algunos de la amplia gama de modelos de bóxers de Björn Borg. Interesada o no, una de las mejores colaboraciones del mundo del deporte.