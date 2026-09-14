Billie Jean King: “Ojalá Roger Federer luchara más por la igualdad en el tenis, porque no paro de decirle: 'Tienes dos niños y dos niñas, tienes igualdad en tu hogar”

Billie Jean King ha vuelto a levantar la voz por la igualdad en el tenis. La leyenda estadounidense, una de las grandes pioneras en la lucha por los derechos de las mujeres y fundadora de la WTA, ha señalado públicamente a Roger Federer por considerar que el suizo no ha hecho lo suficiente para impulsar la igualdad de premios entre hombres y mujeres en los grandes torneos.

En una entrevista con Racquet, Jean King reclamó una mayor implicación a una de las mayores leyendas de la historia del tenis masculino. La estadounidense considera que la enorme influencia y relevancia que tiene Federer podrían haber servido para acercar posturas entre ambos circuitos y presionar a los grandes torneos para que equiparasen sus premios.

Billie Jean King posa junto al trofeo de la competición / BJKC

“Ojalá luchara más por la igualdad porque no paro de decirle: '¡Tienes dos niños y dos niñas! ¡Tienes igualdad en tu hogar!' ¿Crees que alguna vez haría algo para armar un escándalo? No quiere. Yo también querría ganar dinero”, explicó.

Según Jean King, la falta de implicación de Federer podría estar relacionada con las consecuencias que tendría posicionarse públicamente en un debate que genera opiniones enfrentadas. La estadounidense entiende que el extenista suizo cuenta con una voz especialmente poderosa, pero que también podría exponerse a críticas innecesarias si decidiera entrar de lleno en esta cuestión.

LA POSTURA DE FEDERER

Sin embargo, Federer ya se pronunció sobre la igualdad de premios cuando todavía estaba en activo. Fue en el Masters 1000 de Miami de 2016, cuando el suizo defendió el principio de igualdad, aunque introdujo algunos matices a la hora de abordar cómo debía aplicarse.

“Estoy totalmente a favor de la igualdad en los premios, pero entonces hay que analizar la historia de cada evento, de dónde surgió. A veces es difícil repartir los premios por igual. Depende del director del torneo decidir si quiere que sea así”, afirmó entonces.

Roger Federer, presente en Wimbledon / EUROPA PRESS

Federer también explicó que su propia lucha por incrementar los premios económicos en los grandes torneos había tenido un efecto positivo sobre el circuito femenino. “Cuando luchaba por aumentar los premios en metálico, especialmente en los Grand Slam, siempre fui muy consciente de que eso iba a tener un impacto en el tenis femenino, algo que me alegraba mucho. Ambos crecían al mismo tiempo”, aseguró.

Una década después, el debate ha evolucionado. La diferencia entre hombres y mujeres se ha reducido en numerosos torneos y, en los Grand Slam, los premios son actualmente iguales. Sin embargo, todavía existen competiciones en las que las cantidades no están completamente equiparadas, una realidad que mantiene viva una reivindicación que Billie Jean King lleva defendiendo desde hace décadas.