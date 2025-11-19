Berrettini encarrila la eliminatoria y Cobolli sentencia

Matteo Berrettini superó este miércoles en el primer partido de la eliminatoria al austríaco Jurij Rodionov, por 6-3 y 7-6 (4), y dejó a Italia a un paso de las semifinales de la Copa Davis.

Italia jugó al estilo Sinner, pero sin Sinner. El número 1 italiano acumula dos títulos de la Copa de Maestros sin encajar un solo set y la 'Azzurra' copió su método en el inicio de su defensa de la corona mundial que atesora desde 2023, campeona de las dos últimas ediciones y clasificada en esta edición a semifinales sin la necesidad de que intervinieran Simone Cobolli y Andrea Vavassori en el dobles.

No está el mejor tenista italiano en el equipo. Tampoco Musetti. Pero a Italia le bastaron Berrettini y Cobolli para superar a Austria, que pese a la alegría de disputar la fase final por segunda vez en su historia ni siquiera pudo soñar con unas semifinales que le faltan desde 1990, hace ya 35 años.

La vigente campeona, sin Jannik Sinner ni Lorenzo Musetti en sus filas, comenzó la defensa de su doble corona de campeona (2023 y 2024) con buen pie gracias a Berrettini, solvente para evitar la sorpresa ante el 177 del mundo en poco más de una hora y media.

Un 'break' en el primer set cuando mandaba 4-3 encaminó una victoria que se le complicó en el segundo set, cuando se llegó a colocar 2-5 abajo. Remó el italiano, número 56 el mundo, para igualar el duelo levantando, además, tres bolas de manga que colocaron el empate a cinco y llevaron, a la postre, el duelo al 'tie-break'.

Berrettini se colocó 5-2, resultado que le permitió cerrar poco después, con 7-4 en el desempate, el primer punto de Italia.

Turno para Cobolli

En el segundo turno, Flavio Cobolli, número 22 del mundo, doblegó con contundencia a Filip Misolic (79) en el duelo entre mejores ubicados en el 'ranking' de la eliminatoria. El italiano se impuso por un claro 6-1, 6-3 en poco más de una hora de partido.

Con esta doble victoria, Italia pasa a semifinales, en las que se medirá a Bélgica, que superó a Francia el martes.