Berrettini se sincera: "Demonicé la palabra depresión"

El tenista italiano Matteo Berrettini, que vuelve poco a poco a las pistas tras una larga lesión, se sinceró sobre el complicado periplo que le ha tocado vivir en todos estos meses alejado de las pistas.

En una entrevista a 'ZETA' , la serie original de Red Bull que cuenta la Generación Zeta a través de las historias de cinco deportistas veinteañeros, Berrettini habló de la depresión que le ha acompañado en partes de este proceso de recuperación. "Fue el momento más difícil, durante el cual sentí que el tanque estaba completamente vacío y que realmente me costaba salir de la cama a la mañana", explicó, recordando como "demonicé la palabra depresión, me dije a mí mismo que logré resultados, tengo una familia increíble, la gente me ama, cómo puedo sentirme tan deprimido".

Berrettini celebra una victoria / @TyCSportsPlay

"En un cierto punto dije: 'ahora sólo hago las cosas que siento'. Debí cuidarme a mí mismo", recordó. "Todo este trabajo que hice conmigo mismo me da la fuerza de decir que seguramente habrá momentos difíciles, momentos tristes, pero reiniciaré con una energía mejor respecto al pasado y recuperar alegría y excitación por un evento que está llegando y no el terror de decir ‘ahora pasará algo", añadió.

Seguir adelante

Respecto a las redes sociales, Berrettini comentó que "es una realidad actual e importante y no podemos renunciar a ella, ahora son una parte importante de nuestra cultura, si se usan de la manera correcta son una herramienta loca de comunicación", aunque reconoce que 'haters' "los ha habido siempre" y "no debes dejar de usar las redes sociales porque hay gente a la que no le agradas".

Pese a todo, el tenista transalpino quiso restas importancia a la presión de ser deportista de élite. "Si no la sentimos, significa que lo que hacemos no es importante. La presión es necesaria para lograr algo hermoso que hemos decidido lograr. Es parte del camino de autoconocimiento, cuando surge el miedo es porque queremos hacer algo bonito", aseguró.

Después de 11 lesiones distintas en tres años, el pasado domingo, Berrettini se impuso en el ATP 250 de Marrakech, una victoria que le ha permitido regresar al Top-100 de la clasificación. Este martes, el tenista romano quedó eliminado en la primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo ante Kecmanovic pero ha recibido una de las invitaciones para participar en el Masters 1000 de Roma. La otra que hizo oficial este martes la organización es la del también italiano Fabio Fognini. Se unen así a la nutriada armada italiana que contará, de momento, con ocho representantes, encabezados por Sinner.