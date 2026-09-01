Berrettini reabre la problemática del tenis y las apuestas: "Mataremos a tu familia"

Los problemas relacionados con las apuestas deportivas siguen generando situaciones preocupantes en el mundo del tenis. El último en poner el foco sobre este fenómeno ha sido Matteo Berrettini, que denunció en Nueva York las amenazas que recibió su familia durante Roland Garros.

El italiano explicó en rueda de prensa que su hermano recibió varios mensajes amenazantes después de algunos de sus partidos en París Y pidió al circuito que refuerce las medidas de protección para los jugadores y sus familias ante este tipo de situaciones."Mi hermano, en París, recibió mensajes en su teléfono con amenazas contra mi familia y ese tipo de cosas" explicó tras la victoria en primera ronda contra Wawrinka.

Matteo Berrettini, en Roland Garros / CHRISTOPHE PETIT TESSON

"Después de que gané un partido, le enviaron mensajes como: 'Si no le dices que pierda, mataremos a tu familia'" siguió Berrettini, dando buena muestra que los problemas con las apuestas deportiva sobrepasan todos los límites día tras día.

"Obviamente, mi hermano lo denunció todo a la ATP y nosotros también lo hicimos. Tienen los números de teléfono y toda la información necesaria. Tenemos treinta años, somos adultos, pero cuando pienso en las chicas y en los jóvenes jugadores, recibir este tipo de mensajes puede dar mucho miedo" expuso el italiano, poniendo de manifiesto que todo ello va más allá del simpe hecho. Por ello, reclamó una mayor protección por parte de los organismos del circuito.

BERRETTINI AVANZA

En el plano deportivo, Berrettini tuvo motivos para marcharse satisfecho de la jornada tras superar a Stan Wawrinka en el US Open. El italiano reconoció que tuvo dificultades durante algunos momentos del encuentro, pero destacó su capacidad para responder en los momentos decisivos.

"Empecé bien, y luego me quedé bloqueado durante un tiempo. Lo positivo es que, en los momentos importantes, logré tomar las decisiones correctas y recuperar la buena energía. El hecho de haber ganado dos tie-breaks así, en dos sets muy igualados, me permitió tomar de inmediato la ventaja en el tercero. A partir de ahí, me sentí mejor y todo salió bien en ese tercer set" explicó sobre una victoria que significó el adiós de Wawrinka del US Open.