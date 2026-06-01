Berretini se venga de Sinner y extiende el sueño italiano en París

El italiano Matteo Berrettini se cobró la venganza de su compatriota Jannik Sinner y derrotó en octavos de final de Roland Garros al verdugo del número 1 del mundo, Juan Manuel Cerúndolo, el último argentino superviviente en los cuadros individuales del torneo.

El italiano, que en tercera ronda salvó dos bolas de partido ante el también argentino Comesaña, se impuso por 6-3, 7-6 (2) y 7-6 (6), en dos horas y 32 minutos.

Berrettini, que por lesiones había estado ausente en las cinco últimas ediciones del Grand Slam de tierra batida, se medirá por un puesto en semifinales contra el ganador del duelo entre su compatriota Matteo Arnaldi y el estadounidense Frances Tiafoe.

Si Arnaldi es capaz de superar a Tiafoe, serían tras los italianos en cuartos de final, algo que no ha sucedido nunca hasta el momento.

Por su parte, el también italiano Flavio Cobolli jugará por vez primera los cuartos de final de Roland Garros, los segundos en un Grand Slam en su carrera, tras derrotar al estadounidense Zachary Svajda, 6-2, 6-3, 6-7(3) y 7-6(5), aunque se dejó el primer set en lo que va de torneo.

El número 10 del ráking, de 24 años, el segundo mejor en su parte del cuadro solo superado por el canadiense Felix Auger-Aliassime, se medirá a este en los cuartos de final. Cobolli, que ya jugó los cuartos en Wimbledon en 2025, hasta ahora su mejor actuación en un 'grande', buscará las primeras semifinales.

Cobolli tras acceder a los cuartos en RG / EFE

Ante Svajda, de 23 años, dejó escapar una manga frente a un jugador que ha firmado la mejor actuación de su vida en un torneo sobre arcilla. El estadounidense llegaba con una sola victoria profesional sobre tierra batida y en tercera ronda consiguió la victoria más prestigiosa, al vencer al argentino Francisco Cerúndolo, 26 del ránking.

El estadounidense estuvo a punto de complicarle la vida en el cuarto, cuando remontó un 5-1 en contra para forzar el juego de desempate, en el que el italiano acabó cerrando el duelo.