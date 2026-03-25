¡El Bernabéu tendrá pistas de tenis durante el Mutua Madrid Open!

Como cada mes de abril, Madrid acogerá uno de los torneos más importantes de la gira de la tierra batida. Dos semanas en las que las mejores raquetas del mundo se reunirán en la capital española con el objetivo de llegar al máximo nivel para Roland Garros. En su intención por renovarse y superarse, en esta edición se contará también con un emblema de la ciudad: el Bernabéu.

Según la información de 'MARCA', el estadio del Real Madrid será uno de los escenarios del Mutua Madrid Open. No exactamente como una pista en la que disputar partidos, pero sí en la que se podrá entrenar por las mañanas, facilitando de este modo que las estrellas puedan entrenar en sus turnos deseados. Además, el alojamiento de estas es el hotel 'Eurobuilding', apenas a un minuto del estadio.

Aryna Sabalenka, ganadora del Mutua Madrid Open 2025 / Jose Breton / AP

El Real Madrid disputará en el fin de semana del 21 y 22 de abril su respectivo partido contra el Alavés. Después de esta jornada, se recogerá el césped del estadio y se trabajará para colocar varias pistas de tenis. Cabe recordar que, tras el duelo ante el conjunto vasco, el equipo de Arbeloa encadenará tres partidos a domicilio de manera consecutiva: Betis, Espanyol y Barça.

Por tanto, no supondrá un problema para el equipo de fútbol que el Bernabéu se convierta en un espacio de tenis más durante las dos semanas del Mutua Madrid Open. En el caso de la Champions, si el Madrid elimina al Bayern tendrá un duelo el 28 o 29 de abril, pero ya sabe con seguridad que en ese caso tendría la ida fuera de casa, ya que obtendría la segunda plaza de los bávaros.

El estadio Bernabéu, del Real Madrid / X

A diferencia del pasado año, Carlos Alcaraz será el mayor reclamo del Mutua Madrid Open. El murciano no pudo estar el año pasado tras sufrir una lesión en Barcelona, pero este año, si no vuelve a pasar por lo mismo, disputará uno de los torneos más especiales para él. Incluso cumple años durante el evento, siendo habitual el rito de soplar velas en el Estadio Manolo Santana.

En la anterior edición, Casper Ruud fue el ganador en el cuadro masculino y Aryna Sabalenka en el femenino. La afición madrileña tuvo muy mala suerte y vio lesionarse a Sinner durante el torneo, caer a Djokovic en su debut y leyó un comunicado de Alcaraz renunciado a su participación por una lesión. Este año parece que va a ser diferente y todos estarán sanos para la cita.