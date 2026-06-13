Berlín 'rescata' a Badosa antes de Wimbledon

Paula Badosa tendrá a partir de este lunes una nueva oportunidad para 'maquillar' su ranking y coger tono competitivo con vistas a Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, que se disputará en Londres del 29 de junio al 12 de junio. La tenista catalana, tras caer eliminada en la primera ronda en el WTA 250 de ‘s-Hertogenbosch, ha recibido una nueva 'wild card' para competir en el WTA 500 de Berlín.

Después del WTA de Queen's que conocerá a su nueva ganadora este domingo, la actividad continuará en el circuito con otros torneos sobre hierba, como es el WTA 500 de Berlín que contará en el cartel con los grandes nombres del panorama actual. Aryna Sabalenka, Elise Mertens, Coco Gauff o Elena Rybakina, entre otras, competirán en esta cita en la que Paula Badosa ha recibido una inivitación, tal y como confirmó la organización.

“¡Tenemos noticias para vosotros! ¡Nuestra próxima invitada es Paula Badosa!”, informó la organización a través de un mensaje en sus redes sociales.

La catalana apenas ha podido competir en una gira de tierra marcada por las lesiones y los malos resultados y ha caído varios puestos en el ranking mundial. Antes de Berlín, Badosa ocupa el puesto 141 y necesita escalar posiciones para afrontar con garantías el tramo final de la temporada, con el US Open en el horizonte. Con su posición actual, estaría obligada a pasar por la fase previa, algo que no hizo en el último Grand Slam disputado, Roland Garros, en el que decidió no participar.

En este tramo de la temporada, Badosa ha mantenido su presencia en competición gracias a las 'wild card'. Recibió invitación en Charleston, Linz, Stuttgart, Madrid y ‘s-Hertogenbosch, antes de Berlín, aunque solo en Charleston consiguió sumar una victoria, antes de caer en la segunda ronda. Desde entonces acumula cinco derrotas consecutivas, una de las peores rachas de su carrera.

Cuadro complicado

Con un cartel de alto nivel, cualquiera de las dos partes del cuadro supone un reto complicado. Badosa debutará contra una tenista de la fase clasificatoria y, de superar ese primer escalón, podría cruzarse con la estadounidense Amanda Anisimova, actual número 5 del ranking.

Cuadro del WTA 500 de Berlín / @berlin_tennis

En el horizonte aparecen Linda Noskova (13) y Clara Tauson (24), que transitan por la zona alta del cuadro. Por la parte baja se encuentran Elina Svitolina, Anna Kalinskaya o Elena Rybakina camino a la gran final que tendrá lugar el 21 de junio.

Entre las ausencias destacadas en el torneo de la capital alemana se encuentra la flamante campeona de Roland Garros, Mirra Andreeva. La pupila de Conchita Martínez confirmó que tras su victoria en París se tomará un tiempo de descanso y recuperación por lo que se no tomará parte en esta cita.

La otras 'wild card' de la organización fueron para la joven checa, Nikola Bartunkova y para la filipina Alex Eala, jugadora de la Rafa Nadal Academy que se proclamó hace unos días campeona del Birmingham Open, torneo de categoría WTA 125, precisamente en una final ante Bartunkoba.