Bellucci, el próximo rival de Alcaraz: el loco de los tatuajes que idolatra a Nadal

Era enero de 2020 cuando un jovencísimo Mattia Bellucci, de 18 años, se preparaba para su partido de primera ronda en un evento del ITF World Tennis Tour en Manacor. Fue entonces, como desvela ATPTour, cuando el italiano recibió un mensaje de un amigo sobre su siguiente oponente de 16 años. "Este chico va a ser muy, muy bueno", le advertía.

Bellucci, que no había visto el nombre de Carlos Alcaraz Garfia entre los participantes de los anteriores torneos de categorías júnior, no pudo evitar su sorpresa al recibir ese mensaje. "En ese momento no reconocí su nombre", confiesa ahora. Sin embargo, era mejor ser precavido, así que salió a pista con más precaución de la que cabría esperar ante un rival todavía más joven. Y cuando empezó a correr la bola, lo entendió todo: "Él estaba devolviendo como un loco", confiesa. "Fue un partido muy difícil, no me lo esperaba. Recuerdo que tomaba la pelota muy pronto, no tuve tiempo de hacer mucho... pero me divertí".

Alcaraz-Bellucci, cinco años después

Este miércoles por la madrugada, más de cinco años después de caer por primera vez, Mattia Belluci vuelve a verse las caras contra Carlos Alcaraz. Será un partido que verán muchas más de las 20 o 30 personas que el tenista recuerda que estuvieron presentes en su primer partido; ambos se presentarán en la Arthur Ashe, con capacidad para 23.000 espectadores, para dar la bienvenida a la segunda ronda de este US Open 2025.

Mattia Bellucci, próximo rival de Alcaraz / Sander Koning / EFE

El italiano es uno de los últimos nombres en sumarse a la extensa nómina de tenistas italianos de nueva generación con ganas de asaltar el circuito. Su trayectoria empezó, como muchos otros, gracias a su padre, Fabrizio Bellucci, quien fue fundamental en su trayectoria tenística. Enseñó todo lo que sabía a Mattia cuando su hijo solamente tenía cuatro años, aunque su vínculo tenístico terminó en 2022 cuando Fabio Chiappini, su actual entrenador, tomó las riendas de su futuro. A su lado, Bellucci hizo historia al convertirse en el italiano más joven en conseguir dos títulos consecutivos del ATP Challenger Tour desde Stefano Pescosolido en 1991.

Con un estilo de juego variado y agresivo, Bellucci destaca por ser zurdo... y también por su poca consistencia. Es el número 65 del ranking ATP, aunque por condiciones seguramente sea un tenista para estar incluso más arriba. Tuvo una racha desastrosa de resultados -nueve derrotas consecutivas de abril a junio- que dejaron al italiano tocado, pero nunca hundido. "Definitivamente, no es fácil", confiesa Mattia. "Pero siento que mi equipo me está ayudando mucho, me gusta mucho la gente que me rodea".

Los tatuajes, su pasión; Nadal, su ídolo

Bellucci es un tenista fuera de lo corriente. No solamente porque sea zurdo, sino también por su llamativa colección de tatuajes. Los diseños, inspirados en el arte japonés, reflejan su estilo personal, un rasgo característico que forma parte de su forma de ser. Como jugador zurdo, Mattia creció idolatrando a Rafael Nadal, aunque confiesa que también disfruta viendo clips de clásicos de Andre Agassi o John McEnroe.

De cara a su duelo contra Alcaraz, Mattia se muestra ilusionado. "Siento que estos son los partidos que todos quieren jugar, sin duda", confiesa. Saber manejar la presión de jugar en un escenario de tanta presión como la Arthur Ashe será una de las principales claves de que pueda tener opciones contra Alcaraz. Y quién sabe, quizás devolverle aquella derrota en Manacor hace cinco años.