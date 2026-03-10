Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tenis

Becker, sobre Alcaraz: "Con 25 años, nosotros también golpeábamos fuerte a la pelota"

El tenista alemán defiende su legado y la época en la que fue profesional

Boris Becker, durante un acto

Boris Becker, durante un acto / Rodrigo Jimenez

Iker Kind

Iker Kind

A Boris Becker siempre hay que escucharlo como la leyenda del tenis que es. El alemán es una figura que se ha mantenido vinculada con el deporte de raqueta desde su retirada, siendo desde entrenador hasta comentarista. Como voz de la experiencia, Becker dio su opinión sobre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner e hizo la inevitable comparación con el 'Big Three'.

"Estamos en un largo camino y no me gustaría poner demasiada presión en ellos. Son espectaculares, pero también muy jóvenes. Vamos a darles espacio para que se desarrollen. Tiene el talento y la capacidad, pero esta pregunta hay que hacerla dentro de 15 años", inició el germano, que nunca ha dudado en elogiar a la nueva generación del tenis.

Boris Becker, en la actualidad

Boris Becker, en la actualidad / EFE

"No son invencibles. Nadie lo es. Todos tenemos buenos y malos momentos. Ahora Carlos es número 1, pero el año pasado lo era Jannik. Esto ocurre en el deporte, es muy impredecible, ahí reside su belleza. Aunque por ahora, Carlos pinta muy bien. Creo que ha crecido mucho en cuanto a su madurez. Tiene 22 años y lleva jugando cuatro o cinco en el circuito; ahora entiende mejor lo que tiene que hacer para ganar", aseguró.

La diferencia en el ranking entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz y el resto es descomunal. El italiano duplica los puntos de su máximo perseguidor, Novak Djokovic, que con jugar los Grand Slams le basta para mantenerse en la tercera plaza. El caso de Alcaraz, actual número uno, todavía es más extremo, con 13.550 puntos y cerca de triplicar la cifra de Nole.

Alcaraz y Sinner afrontan el sorteo del cuadro principal del Open de Australia como principales cabezas de serie

"Alcaraz y Sinner no son invencibles" / EFE

"No diría que juegan mucho más rápido que nosotros (su generación). Cuando nosotros teníamos 25 años también golpeábamos fuerte la pelota, y con mucha velocidad. Todo evoluciona, desde luego, pero creo que cada número 1 de su generación fue lo suficientemente fuerte. A veces no tenemos memoria", puntualizó el extenista germano.

Noticias relacionadas y más

También tuvo unas palabras de cariño hacia Alexander Zverev, su compatriota, que todavía no ha sido capaz de ganar un Grand Slam. "Esperamos que al final gane su primer Grand Slam. Es lo suficientemente bueno para hacer. Ha estado en varias finales, así que ojalá esté año se mantenga sano y tenga otra oportunidad", finalizó.

