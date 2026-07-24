Roberto Bautista no puede contener las lágrimas en su despedida: "Sin mis padres no habría conseguido lo que he conseguido"

Tras anunciar hace unas semanas que ponía punto y final a su carrera profesional, Roberto Bautista empieza a asumir una nueva realidad: la de estar alejado de las pistas, los entrenamientos y los viajes que han marcado su vida durante casi dos décadas. El tenista de Castelló ha sido este viernes el gran protagonista del acto celebrado en la Plana Sport Castellón, el escenario donde dio sus primeros pasos con una raqueta y donde recibió el cariño de familiares, amigos, compañeros y representantes del deporte.

Bautista no pudo contener las lágrimas en varios momentos del homenaje. El castellonense se emocionó al echar la vista atrás y recordar sus inicios, las horas de trabajo en esas mismas pistas y el papel fundamental de su familia en una trayectoria que le llevó desde Castellón hasta la élite mundial.

Roberto Bautista ha sido homenajeado en la Plana Sport Castellón / KMY ROS

“Muchas gracias a toda la gente que estáis aquí. Creo que ha llegado el momento de decir adiós al tenis. Han sido muchos años de mucho trabajo, mucha dedicación. Es un deporte muy exigente, que me ha dado muchas alegrías, pero también me ha hecho pasar momentos difíciles”, señaló Bautista visiblemente emocionado.

El tenista reconoció que el tenis ha sido una parte esencial en su crecimiento personal. “Me ha forjado como persona, me ha hecho mejorar mucho, no dejar de superarme y estoy muy agradecido al tenis y a todo lo que me ha dado”, explicó.

Recuerdos emocionales

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando recordó sus primeros pasos en la Plana Sport. “Me imagino a mi abuelo dando vueltas por la pista, de la cantidad de veces que he hecho esprints aquí, las horas pegándole a la pelota...”, comentó entre lágrimas. Bautista echó la vista atrás hacia aquellos entrenamientos que construyeron una carrera que le llevó a competir en las mejores pistas del mundo.

Con la voz entrecortada, también quiso acordarse de sus padres. “Quiero dar las gracias a mis padres, sin ellos no podría haber conseguido lo que he conseguido”, expresó en uno de los momentos más personales de una despedida marcada por la emoción.

Bautista confirmó además que el adiós a la competición no significa alejarse del deporte que ha marcado su vida. “Ha llegado el momento. En diciembre jugaré un partido de exhibición contra un jugador top que es mi amigo”, explicó el castellonense, en referencia al encuentro que se celebrará en la Plana Sport. “Seguiré vinculado al tenis, pero de otra manera”, añadió antes de cerrar su intervención con un “gracias a todos”.

Emotivo acto

A las 12.30 horas ha tenido lugar el acto de retirada oficial de Roberto Bautista en la Plana Sport de Castelló, el lugar donde comenzó a forjarse su historia. Antes de arrancar el homenaje fueron entrando en la pista los campeones del Circuito Provincial de Tenis de la temporada pasada, en un preludio de una jornada especial para el tenis castellonense.

La cita contó con la presencia de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; la concejala de Deportes, Maica Hurtado; el director general del Deporte de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera; el presidente de la Federación Valenciana de Tenis, Paco Vicent; el exfutbolista Ángel Dealbert; Pepe Vendrell, uno de los entrenadores clave en la trayectoria del tenista; y Jorge Bellés, su primer entrenador y presidente de la Plana Sport, además del organizador del homenaje.

El acto reunió a familiares, amigos, entrenadores, compañeros y numerosos aficionados, entre ellos muchos niños que quisieron acompañar a uno de los grandes referentes deportivos de la provincia.

Reconocimiento de Jorge Bellés

Bellés fue el encargado de abrir el acto y quiso agradecer la presencia de todas las autoridades y asistentes. “Gracias a las autoridades por acompañarnos. Es un lujo ver esta sala con tantos conocidos, es una pasada ver esto lleno”, señaló el presidente de la Plana Sport, que recordó que a principios de año Bautista comunicó que esta temporada sería la última como profesional.

El presidente de la Plana Sport puso en valor la relación histórica de Castellón con el tenis y destacó que, pese a ser una provincia pequeña, ha contado con numerosos jugadores de primer nivel. “Desde el principio el tenis de Castellón ha estado vivo, con muchos jugadores top 100, como Sorribes, Gimeno, Ventura... Ha sido una provincia que ha vivido mucho del tenis”, afirmó.

Trayectoria intachable

Bellés repasó también algunos de los grandes números de la trayectoria de Bautista: 23 finales disputadas en el circuito ATP, el noveno puesto del ranking mundial, 12 títulos ATP y una semifinal de Wimbledon, logros que le han situado entre los deportistas castellonenses más importantes de las últimas décadas.

Además, Bellés avanzó nuevos homenajes para el tenista de Benlloc. Bautista será reconocido el martes 15 de diciembre en la Gala del Tenis y el 19 de diciembre se celebrará un partido de exhibición en la propia Plana Sport para rendir tributo a su carrera. El presidente aseguró que el rival será un jugador de primer nivel mundial. “Será un jugador top mundial, seguro”, adelantó.

Fuente: El Periódico de Mediterráneo