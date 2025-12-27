La Batalla de los sexos: ¿Show o mucho más?

El 20 de septiembre de 1973, la mejor jugadora de tenis del momento Billie Jean King, de 29 años, y Bobby Riggs, de 55 años, se enfrentaron en la que fue conocida como la 'Batalla de los sexos'. Un duelo en el que había más en juego que un simple resultado. Estaba en juego dar visibilidad a una incipiente WTA, la asociación de tenis femenino creada apenas unos meses antes y al papel de la mujer en el deporte de la raqueta en general.

“Creo que si pierdo ese partido, será como retroceder 50 años”, dijo la por entonces joven tenista, feminista convencida y con la responsabilidad de defender a todo un género. Ante 30.472 personas en el el Astódromo de Houston, Billie Jean King no falló y se impuso a su rival masculino, en un evento que empezó como un show, con ella llegando vestida de Cleopatra y él en un carruaje rodeado de mujeres, pero acabó como una reivindicación.

Más de 50 años después, esa' Batalla de los sexos' vuelve a escena en un contexto distinto, con el tenis femenino completamente asentado y como un simple espectáculo con Aryba Sabalenka y Nick Kyrgios como protagonista.

Para el veterano José Luis Arilla, dos veces finalista de la Copa Davis con España (1965 y 1967), el duelo "es una muy buena idea para demostrar que el tenis femenino hoy en día está a una gran altura". "Hay incluso gente que prefiere ver el tenis femenino que el masculino. El masculino se hace un poco máquina, a veces hasta demasiado largo. El tenis femenino tiene una técnica extraordinaria y eso es muy bueno para el tenis en general", explicó a SPORT.

La hispanovenezolana Garbiñe Muguruza, por su parte, ve este partido como "una exhibición. No tiene nada que ver con la que jugó Billie Jean King contra Bobby Riggs, que fue algo histórico, con las mismas condiciones. Es otro mundo". "Esto es más un show en Dubai que va a ser chulo, entre dos jugadores que les gusta mucho el show", comentó la ganadora de Wimbledon y Roland Garros en una entrevista a SPORT. "Le ponen de nombre 'Batalla de los Sexos' porque es molón y a la gente le gusta el tema, pero yo creo que es más para que los fans conecten y vean tenis en Dubai. Va a haber seguramente mucho público que quiere espectáculo. Entonces yo le daría mucha importancia al sentido de que es un show, una exhibición para pasarlo bien y ya está", opinó al respecto.

Àlex Corretja, otro de los grandes nombres del tenis español, ahora comentarista deportivo, coincide con la opinión de Garbiñe. "Me lo imagino como un show, al final es un espectáculo que están queriendo mostrar, Kyrgios lleva muchísimo tiempo sin competir, Sabalenka es la mejor jugadora del mundo femenina, así que me parece que es entretenido, que es divertido, siempre que nos lo tomemos así, si lo hacemos pensando en quién va a ser mejor, quién va a ser peor, creo que no, hay que disfrutar de eventos que son diferentes, que en algún momento se pueden mezclar y veremos qué es lo que sale", apuntó el barcelonés a SPORT, insistiendo en que "sobre todo que no sea una reivindicación por parte de nadie, ni de los chicos ni de las chicas, porque me parece que eso no nos lleva a nada".

"Creo que este partido tiene su morbillo y va a ser interesante, me va a gustar verlo", decía por su parte el exseleccionador español de Copa Davis, Albert Costa, a SPORT. "Es muy bueno es que tanto niños como niñas vean que la igualdad es posible. Creo que el tenis es uno de los deportes que defiende más la igualdad de todos los que existen", añadía respecto a un deporte que es bandera de la igualdad, también en cuanto a premios se refiere. Un hecho que para Costa "es mérito también mucho de las jugadoras, de la WTA que ha luchado mucho por que sea así y que el deporte del tenis lo ha entendido y lo está promocionando, creo que eso es buenísimo para todos, tanto para mujeres como para hombres".

¿Kyrgios o Sabalenka?

A la hora de decidirse por un posible ganador de este partido, la respuesta parece clara. "A nivel profesional todavía lo veo un poco lejos por el nivel de fuerza y de potencia que tienen los jugadores masculinos respecto al femenino, me parece que habría un poco de cambios, a nivel de exhibición probablemente juegas de una manera que no te lo tomarías si estás jugando un partido de competición oficial", explica Corretja.

SPORT

"Si he de decir a alguien, supongo que ganará Kyrgios, ¿no? Si voy a elegir a alguien, elijo al que más fuerte está físicamente o más potencia tiene. Y en cuanto al saque, Kyrgios va a hacer muchos 'aces'", expone Muguruza.

El extenista barcelonés, Albert Costa, también tiene claro quién será el ganador de este partido de exhibición. "Creo que si juegan de tú a tú, Kyrgios es un grandísimo jugador, creo que este partido lo va a ganar él, no tengo ninguna duda, tiene más potencia, tiene mucho más fuerza", afirmó en una entrevista a SPORT. "Sabalenka es una grandísima jugadora, creo que comparar el tenis femenino con el tenis masculino no tiene mucho sentido, son distintos y los dos son muy bonitos, con lo cual la fuerza hace que la velocidad sea un poco distinta", matizaba.

Desde su propia experiencia entrenando actualmente con jugadoras, "me parece que se dejan la piel, lo intentan muchísimo, tienen muy buen nivel, tienen muy buena técnica, lo que pasa es que creo que la fuerza es lo que marca la diferencia". Por eso, para Costa "no es comparable, creo que si jugara Alcaraz con Sabalenca, ganaría Alcaraz 100 veces de 100, estoy súper convencido de esto, el nivel tenístico es diferente, pero es que no me gusta compararlo, yo creo que Sabalenca tiene el mismo mérito que Alcaraz, ella es la número uno del mundo de mujeres y Carlos es el número uno del mundo de hombres y pienso que hacen un espectáculo muy bueno todos".