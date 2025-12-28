La Batalla de los Sexos: el partido de tenis más mediático del año

El siglo XXI nos ha regalado el 'Big Three', batallas memorables que perdurarán en los anales de la historia. Incluso la nueva rivalidad entre Alcaraz y Sinner, que desafía todos los récords existentes de un deporte que roza los 100 años de profesionalidad. Lo que todavía no habíamos visto es una 'Batalla de los Sexos', un fenómeno que marcó a la generación que vio nacer la 'Era Open'.

Bobby Riggs (Pasadena, California) fue uno de los protagonistas. Un tenista muy polémico, pero ganador de Wimbledon en 1939. Justo antes de que la Segunda Guerra Mundial acaparara toda la atención y dejara el deporte en un segundo plano. Su amor por la superficie de hierba era digna de un tenista británico. Por eso, decidió treinta años después volver a pasarse por Londres para jugar un torneo de leyendas.

El tenis masculino era el único que importaba. Eso sí, los premios no tenían nada que ver con la actualidad y mezclaban jugadores amateurs y profesionales: Rod Laver se embolsó 2.000 dólares por ganar Wimbledon en 1968. Todavía menos se llevó la campeona de la modalidad femenina, Billie Jean King, que tuvo que conformarse con unos ridículos 750 dólares. No fue hasta 1970 cuando se disputó el primer torneo profesional femenino.

Sabalenka y Kyrgios, en un partido de dobles mixto / EFE

Una competición de dos semanas, gracias al patrocinio de la marca de tabaco Philip Morris, que apostó por las mujeres en el tenis bajo el eslogan 'You've come a long way, baby". Después de este gran paso, las jugadoras unieron fuerzas en una asociación similar a la de los hombres: la WTA. Su primera presidenta no fue otra que Billie Jean King, que lideró de inmediato la lucha por la igualdad de premios.

Un grito que no gustó a los tenistas. El dinero que se sumaba por un lado, tenía que restarse del otro. Algo que no se consideraba justo. Fue entonces cuando apareció Bobby Riggs de nuevo, dispuesto a representar a los hombres que no pronunciaban su pensamiento y salió a la prensa para retar públicamente a Billie Jean King. Ella se negó, pero Bobby no se rindió y acabó encontrado una rival digna: Margaret Court. En ese mismo año, en 1973, la australiana había conquistado tres Grand Slams: Open de Australia, Roland Garros y US Open. Lo que empezó siendo un partido de exhibición acabó con más de diez millones de espectadores en televisión. A Margaret le pudo la presión y perdió fácilmente por 6-2 y 6-1.

"Las tenistas no tienen estabilidad emocional para ser deportistas y deberían restringir su actividad a la cama y a la cocina. Quiero a Billie Jean King. Jugaré con ella donde quiera. En tierra, hierba, cemento…con patines si hace falta, si lo cree óptimo", expresó Riggs sin tapujos, eufórico tras aplastar a la sensación femenina del momento. El tenis femenino salió muy perjudicado de este partido y King aceptó el desafío. Tenía que hacerlo.

Billie Jean King y Bobby Riggs, antes del duelo / X

"Creo que sería como retroceder cincuenta años, si pierdo este partido", confesaba King antes del duelo. Y el tenis avanzó hacia delante. Billie ganó fácilmente en tres sets (6-4, 6-3, 6-3) en un partido en el que fue claramente superior. La prensa insinuó que Riggs se había dejado ganar porque había apostado una gran cantidad de dinero en su contra, pero él lo negó. Bobby era conocido por su afición al juego incluso durante su carrera.

El resultado fue un soplo de aire fresco para el circuito WTA y cerró, aunque nunca del todo, un debate que estuvo a la orden del día. Casi 20 años después, Jimmy Connors (40 años) y Martina Navratilova (35 años) repitieron una 'Batalla de los Sexos' en 1993, en el que el tenista estadounidense se impuso en dos sets: 7-5 y 6-2. Cada tenista se llevó una cifra cercana al millón de dólares.

El siglo XXI presenta su nueva edición. El próximo 28 de diciembre, Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka escribirán el cuarto capítulo de la 'Batalla de los Sexos'. En esta ocasión, habrá dos reglas concretas para el partido: el australiano tan solo tendrá un saque (si lo falla, se considerará doble falta) y el lado de la tenista bielorrusa será un 9% más pequeño, adaptándose a las estadísticas del circuito WTA actual.

Comparación entre Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios / Marc Creus

El protagonismo de ambos tenistas en sus respectivos circuitos es muy distinta. Kyrgios está 'semiretirado' del tenis, debido a una lesión de muñeca que no le permite tener continuidad. El australiano alcanzó la final de Wimbledon en el año 2022, gracias principalmente a su potente servicio. Solo Novak Djokovic se le impuso en el camino hacia un título que hubiera sido de los más recordados.

De hecho, Kyrgios ha jugado tan solo cinco partidos oficiales en 2025, a diferencia de los 75 de Sabalenka. Aryna es la actual número uno del mundo del circuito WTA; un portento físico que ha ganado el último Grand Slam que se ha disputado este curso: el US Open. 1,82 de altura y 80 kilos contra el 1,93 y los 85 de Kyrgios. La bielorrusa puede considerarse la tenista más fuerte del mundo, llegando a conectar un servicio a 214 km/h.

El partido se disputará en Dubái y será más 'show' y exhibición que el famoso duelo de 1973. La propia Billie Jean King ha dado su opinión al respecto. "La única similitud entre la ‘Batalla de los Sexos’ que tuve yo y la de Kyrgios y Sabalenka es que un rival es un chico y el otro, una chica. Eso es todo. El resto no se parece a la mía. La nuestra fue un cambio social y cultural, ya que estábamos en 1973. Esto no lo tendrá. Espero que sea un gran partido y quiero que gane Sabalenka, obviamente, pero no es lo mismo", opinó.

"Sé que le voy a ganar, así que no me hace falta quedarme para verle jugar", aseguraba Sabalenka en un evento en el coincidió con su rival. Por su parte, Kyrgios valoró el nivel de Sabalenka y respondió a las críticas: "Todos los comentarios negativos sobre la Batalla de los Sexos solo nos están dando más atención. Al final, Aryna como una de las mejores jugadoras que jamás haya honrado este juego. Yo habré entretenido al público alrededor del mundo". El entretenimiento y el 'show' están asegurados. La victoria de Kyrgios no tanto.