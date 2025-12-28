En directo
Tenis
Batalla de los sexos, en directo: el partido entre Sabalenka y Kyrgios, hoy en vivo
Sigue en directo el partido de exhibición entre Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios que se disputa en el Coca-Cola Arena de Dubái
Xavi Turu
Aryna Sabalenka y Nick Kyrgios se enfrentan hoy en una nueva edición de la 'Batalla de los sexos'. Sigue el partido en directo en Sport.es.
Sabalenka - Kyrgios | (3-1) 2º SET I (0-1)
¡¡Juego para Sabalenka que pone el 3-1 con una pelota del rival que se marchó por muy poco!!
Sabalenka - Kyrgios | (2-1) 2º SET I (0-1)
40-40
Sigue el iguales con una Sabalenka que no quiere irse todavía del partido e insiste en sus golpes ganadores.
Sabalenka - Kyrgios | (2-1) 2º SET I (0-1)
40-40
Iguales. Sabalenka salva las dos pelotas y pone el deuce sobre la pista.
Sabalenka - Kyrgios | (2-1) 2º SET I (0-1)
30-40
Salva la primera Sabalenka con un gran saque y el resto lo manda fuera el rival.
Sabalenka - Kyrgios | (2-1) 2º SET I (0-1)
15-40
Kyrgios tiene dos pelotas de break...
Sabalenka - Kyrgios | (2-1) 2º SET I (0-1)
Le rompe el servicio la bielorrusa y sacará para ponerse por delante y buscar ese 3-1 en el segundo set. Recordemos que si Sabalenka gana este juego habrá un tercer juego con un súper tie-break.
Sabalenka - Kyrgios | (1-1) 2º SET I (0-1)
15-40
Saca Kyrgios con dos pelotas de rotura para Sabalenka.
Sabalenka - Kyrgios | (1-1) 2º SET I (0-1)
Empata el juego a uno Sabalenka con una gran dejada a la que no puede llegar Kyrgios que encima en la arrancada para buscar la pelota se ha resbalado...
Sabalenka - Kyrgios | (0-1) 2º SET I (0-1)
30-0
Al saque Sabalenka para buscar la igualada.
Sabalenka - Kyrgios | (0-1) 2º SET I (0-1)
Dejada perfecta de Kyrgios y primer juego del segundo set para el australiano que quiere sentarse para tomarse un descanso, pero el juez le dice que no puede...
