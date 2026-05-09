Batacazo de Sabalenka en Roma

Sorpresa importante en el cuadro femenino del torneo de Roma. La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, quedó eliminada este sábado después de caer ante la rumana Sorana Cirstea en un partido lleno de altibajos y marcado también por los problemas físicos de la bielorrusa.

Sabalenka parecía tener el encuentro bajo control tras adjudicarse el primer set y colocarse con ventaja en la segunda manga, pero Cirstea reaccionó a tiempo y terminó completando una remontada de mucho mérito para imponerse en tres sets.

La rumana fue creciendo desde el fondo de pista a medida que avanzaba el partido, aprovechando además las molestias que empezó a mostrar la número uno en la parte final del duelo. De hecho, Sabalenka tuvo que pedir asistencia médica cuando el choque ya entraba en su momento decisivo.

La derrota supone un frenazo importante para la bielorrusa, que llegaba a Rome como una de las grandes favoritas pese a su reciente eliminación en cuartos de final del Mutua Madrid Open.

Su inicio de temporada, sin embargo, había sido espectacular, conquistando el llamado Sunshine Double tras ganar en Indian Wells Masters y el Miami Open.

Pese al tropiezo, Sabalenka mantendrá el número uno mundial al término del torneo y alcanzará las 90 semanas en la cima del ranking WTA.

Por su parte, Cirstea firmó una de las victorias más importantes de su temporada y alcanzó los octavos de final en Roma por tercera vez en su carrera. La rumana, actualmente número 27 del mundo, suma además su tercera presencia en octavos de un WTA 1000 este año tras sus buenas actuaciones en Dubái y Miami.

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Ahora buscará seguir avanzando en el torneo italiano ante la checa Linda Noskova.