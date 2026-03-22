¡Batacazo de Alcaraz en Miami!

Sorpresón en Miami. Carlos Alcaraz dice adiós al torneo en tercera ronda y no espanta los fantasmas de Florida. Del mismo modo que le ocurrió el año pasado, el murciano sucumbió en la primera semana ante Sebastian Korda (3-6, 7-5, 4-6) y prolonga su maldición en la última parada de pista dura. Al murciano se le vio muy limitado a nivel físico y claramente desquiciado.

El español ya se había enfrentado a Sebastian Korda en otras ocasiones, como en Roland Garros, y a pesar de ganar siempre, el estadounidense nunca se dejaba llevar en los partidos. Tampoco lo hizo en Miami, contando con el apoyo de la afición. Sabía que el partido pasaba por sacar bien y aprovechar cualquier oportunidad que se le presentase. Y el plan salió a la perfección en el primer set.

El estadounidense resistió en el segundo juego con su servicio, cuando Alcaraz tuvo dos bolas de break, y se mantuvo por delante en el marcador. Korda ya daba la sensación de estar realmente inspirado, plantando cara al español en los intercambios. En un juego de despiste del murciano, el estadounidense logró el 'break' y cerró con contundencia el set (6-3).

Alcaraz se veía por debajo en el marcador, aunque tenía mucho partido por delante. No sería la primera vez que remontara un partido. Nadie mejor que el número uno para hacerlo. Aun así, avanzaban los juegos y el español cumplía con su servicio, pero no era capaz de coger ventaja ante el americano. "¡Me voy a casa, me voy a casa", gritaba el murciano desesperado.

Korda rompió el servicio de Alcaraz también en la segunda manga y tuvo en su mano eliminar al español. Sencillamente, sacaba para ganar el partido. Fue entonces cuando el número uno demostró por qué lo es, logrando el primer break del partido cuando lo necesitaba sí o sí. Un golpe duro para el norteamericano, que se desinfló y cedió de nuevo el saque. El murciano se llevó de manera épica el segundo set (7-5).

Cuando parecía que Charly había solucionado la situación más complicada, todavía no se sabía a lo que iba a suceder. Ambos siguieron siendo efectivos con su saque, hasta que perdió el español el suyo. En todos los sets pasó lo mismo: Korda se adelantó en el marcador. Aunque el español se aferró al partido, acabó cayendo en tercera ronda. Es la victoria más importante de la carrera de su rival.

Tras esta derrota, Carlos Alcaraz finaliza la gira de pista dura con una sensación amarga. En Indian Wells, cayó en semifinales ante Daniil Medvedev y en Miami sigue con su maldición. Tocará afrontar la de tierra batida, en la que el español defenderá una gran cantidad de puntos, empezando por el Masters 1000 de Montecarlo, donde levantó el título.