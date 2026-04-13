El último adiós de Wawrinka en Barcelona

Stan Wawrinka se despide por última vez de Barcelona. El tenista suizo cayó en su debut en la Ciudad Condal contra todo un experto en tierra batida como Cameron Norrie (6-4, 6-7, 6-4). El británico fue un reto demasiado duro y se clasificó para la siguiente ronda, donde se verá las caras con el estadounidense Ethan Quinn.

A sus 41 años, 'Stan the Man' disputaba su última edición en el Barcelona Open. Un torneo en el que ha participado un total de siete ocasiones a lo largo de su carrera y con el que tiene un vínculo especial. Durante su último año en el circuito, España era una parada obligatoria en la que decir adiós. Pocas veces ha pasado un revés a una mano tan estético y efectivo por las instalaciones del club.

Stan Wawrinka, en una edición del Barcelona Open / Andreu Dalmau

"Estoy muy feliz de tener la oportunidad de jugar una última vez aquí. Siempre me ha encantado España y Barcelona. Crecí disputando muchos torneos 'futures' y 'satellites' por aquí, así que siempre es un placer volver. Tengo muchas ganas de jugar mi primer partido", afirmaba el tenista suizo antes de disputar su último partido sobre la tierra batida de la pista Rafa Nadal.

"El club es increíble. Con 15, 16 o 17 años vine varios meses a Barcelona para entrenar y jugar torneos. También recuerdo venir de joven como espectador, por ejemplo en 2001 viendo ganar a Juan Carlos Ferrero. Es un lugar especial y estoy muy agradecido por poder volver a jugar aquí ante el público español", cerraba el suizo, alabando toda la labor de la organización, que le hizo un homenaje en pista tras finalizar el partido ante Norrie.

Adiós a España

El duelo ante Norrie ha sido su último como profesional en territorio español. Y es que el Mutua Madrid Open no le ha concedido una 'wild-card' para disputar el torneo, aunque seguirá luchando por llegar en puntos a Roland Garros. Un lugar en el que tiene y se merece un último baile, como campeón del torneo en el año 2015, cuando derrotó en la gran final a Novak Djokovic.

Stan Wawrinka ha ganado un total de 16 títulos ATP a lo largo de su carrera, destacando el triunfo en Roland Garros 2015 y los otros dos Grand Slams que ostenta en sus vitrinas: Open de Australia en 2014 y US Open en 2016. También logró ganar un Masters 1000, como es el de Montecarlo en el año 2014. Una de las pocas leyendas que se mantiene en el circuito en la actualidad.