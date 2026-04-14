Toni Nadal avisa sobre Rafa Jódar: "Le pega más fuerte que Alcaraz"

Lo más destacado de la primera jornada en el Barcelona Open fue el debut de Rafa Jódar. El madrileño dio una auténtica exhibición de tenis en su primer partido ATP en España, después de unos últimos meses en los que no ha parado de crecer. Hace menos de un año estaba decidiendo entre la universidad y el tenis y, a día de hoy, es uno de las mayores promesas del circuito.

Jódar no dio opción a un Jaume Munar que volvía de lesión. Con más ritmo que su rival, pero sobre todo dominando desde el fondo de pista con sus 'derechazos'. Cogió tal nivel de confianza durante el partido que prácticamente todos sus restos eran ganadores. Los puntos acababan rápido: saque de Munar y 'winner' de Jódar cerca de la línea. Fue la dinámica del partido.

Después de un recital que ha dado que hablar en todo el mundo, Toni Nadal analizó en 'Onda Cero' el nivel del 'nuevo Rafa'. Sin duda, está destinado a ser el número dos de España, solo por detrás de Carlos Alcaraz. "Rafa Jódar puede ser un problema para cualquier jugador que se enfrente a él", inició el exentrenador de Nadal. El madrileño encadena seis victorias consecutivas.

"Cada vez que veo a Jódar lo veo mejor...es que creo que le pega más fuerte que Carlos Alcaraz", remarcó Toni. Y es que la evolución de la derecha de la joven promesa española está siendo espectacular. Cada vez es mejor. Desde la pista, en el duelo contra Munar de este lunes, a nadie le corría más la bola que a Jódar. Un golpe muy seco y plano, recordando a Del Potro o Berdych.

Rafa Jódar, la nueva promesa española / Alejandro Garcia

El próximo rival de Jódar será el que gane el duelo entre Camilo Ugo Carabelli y Karen Khachanov. A priori, el tenista ruso es el máximo favorito para el duelo, y partiría con un mínimo favoritismo en un hipotético partido contra el español. Aun así, es difícil hacer predicciones, teniendo en cuenta que el tenista madrileño no para de crecer y su nivel aumenta con los días.

"Fue un mal resultado para Alcaraz"

Barcelona sueña con un posible duelo entre Carlos Alcaraz y Rafa Jódar en una final, aunque es un escenario muy complicado. El 'hype' con el madrileño debe ir de la mano con su progresión y no tendrá un camino nada fácil. Si ganara la siguiente ronda, se las vería con Cameron Norrie o Ethan Quinn en cuartos de final, y potencialmente con un Musetti en semifinales el sábado.

Alcaraz es el máximo favorito para el torneo, aunque venga con un extra de cansancio tras disputar la final de Montecarlo. "Fue un mal resultado para Alcaraz porque Montecarlo es lo más parecido a Roland Garros", reconoció Toni Nadal, que además destacó que "este resultado le puede generar ciertas dudas a Alcaraz".