Tenis
Sabadell se prepara para la cuarta edición del ITF Men’s World Tennis Tour
El Cercle Sabadellès volverá a reunir a grandes tenistas del panorama mundial
El Cercle Sabadellès 1856 vuelve a acoger uno de los torneos de tenis más esperados en el panorama catalán: el torneo internacional ITF Men's World Tennis Tour. El evento se celebrará entre el 4 y el 10 de mayo y reunirá a jugadores con mucha proyección en el circuito, que intentan dar sus primeros pasos como profesionales. El año pasado ya hubo raquetas dentro del 'top 200' del ranking.
"Este torneo representa una gran exposición a nivel internacional. Es una gran responsabilidad y lo afronto con mucha ilusión. La fase previa se verá reducida de 64 a 32 jugadores, lo que permitirá que tengamos mejores partidos desde un principio. Es una buena oportunidad para aquellos jugadores que quieren dar un paso más en sus carreras", aseguró Albert Nievas, nuevo director del torneo.
En el acto de presentación, estuvo presente el extenista Alberto Berasategui, finalista de Roland Garros en el año 1994. "Es un honor. Parece que vaya a volver a jugar un torneo, estoy abierto a cualquier 'wild-card' (risas). Estos torneos son la base de nuestro tenis, donde crecimos y siguen creciendo nuestros tenistas. Los Alcaraz, Jódar o Davidovich salen de este tipo de torneos", aseguró.
Jordi Tamayo, presidente de la Federación Catalana de Tenis, afirmó que "debemos sacar pecho y disfrutar de la fiesta que significa presentar otro torneo". Por el otro lado, Montse González, responsable de deportes en la ciudad de Sabadell valoró el "impacto económico que supone a nivel local un torneo como este".
- Atlético - Barcelona: resultado, resumen y goles de la Champions League
- Polémica y reacciones del Atlético - Barcelona de vuelta de cuartos de la Champions League
- Haruna Babangida, la joya que volvía locos a los veteranos del Barça y no llegó al primer equipo: “Con 15 años era el mejor del mundo”
- El CTA da la razón al Barça
- Josep Pedrerol se moja sobre el posible penalti a Fermín: 'No lo entiendo
- La UEFA medirá el césped del Metropolitano: la altura máxima será de 26mm
- Maldini sentencia el Atlético-Barça y señala a un titular clave: 'Tiene que jugar sí o sí
- Raphinha explota con una rajada histórica: 'El partido fue un robo