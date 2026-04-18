Rublev se reencuentra en Barcelona: ¡a la final!

Andrey Rublev estará en la gran final de Barcelona. El ruso dio la vuelta a un partido competido contra Hamad Medjedovic (3-6, 6-2, 6-3) y confirma su buen momento en la tierra batida catalana. Tan solo se ha dejado un set por el camino y fue en este partido, en el que serbio fue de más a menos y acabó cediendo por físico y consistencia desde el fondo de pista.

Todo hacía indicar que iba a ser una semifinal muy igualada. El nivel de ambos había sido impecable por el camino, sin ceder ninguno de ellos ni un solo set durante el torneo. Medjedovic se plantaba en la penúltima ronda con toda la ilusión de alcanzar una final poco habitual, mientras que Rublev, después de unos meses difíciles, tenía la oportunidad de volver a tocar una final.

El serbio salió con todo a por el partido y no le pudo la presión de jugar un sábado con toda la pista llena. Además en la pista Rafa Nadal. En muchos juegos hubo oportunidades de break, tanto en los saques de Medjedovic como de Rublev, pero solo uno fue capaz de convertirlas. Ese fue el balcánico, al que le bastó una rotura para llevarse el primer set y estar a uno solo de la gran final.

Rublev pegó un grito de desesperación cuando acabó la primera manga y se quitó toda la presión y rabia de encima. En los siguientes juegos, demostró su posición en el ranking y elevó su nivel, mientras que Medjedovic empezó a fallar más, sin ser capaz de mantener esa agresividad y acierto desde el fondo. El ruso lo aprovechó y se vio por delante por primera vez en el partido.

A medida que avanzaba el segundo set, Medjedovic iba perdiendo la esperanza de volver a ganar 2-0 el encuentro. Pensando ya en la tercera y definitiva manga, el balcánico se dejó llevar y ahorró energía para todo lo que se venía. En el último punto antes de que Rublev consiguiera el 6-2, lanzó una volea directamente a la valla publicitaria.

Una remontada de mérito

La definitiva manga fue similar a la segunda, aunque Medjedovic todavía bajó más su nivel físico. No podía más. El ruso reconoció que es "muy especial" para él estar en la primera final de su carrera en Barcelona, ya que su lugar de entrenamiento habitual es en la capital catalana.

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Con este importante triunfo, Rublev vuelve a disputar una final después de un año. Fue en Hamburgo cuando consiguió llegar a la última ronda, y en Doha donde levantó su último título. Su rival para este domingo saldrá del duelo entre Rafa Jódar y Arthur Fils. Sea quien sea el ganador, será un reto muy duro para el ruso, que ha vuelto a ver la luz en la Ciudad Condal.