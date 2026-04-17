Rublev mantiene el invicto contra Machac y sueña en Barcelona

Andrey Rublev sigue imparable en el Barcelona Open. El ruso derrotó al checo Tomas Machac (6-4, 6-3) y ya está entre los cuatro mejores del torneo. De momento, no ha cedido ni un solo set desde que aterrizó a la Ciudad Condal y se postula como uno de los máximos favoritos para levantar el trofeo. Sobre la tierra batida, volvió a mostrar una versión muy sólida.

Machac se plantó en los cuartos de final del campeonato gracias a la baja de Carlos Alcaraz. Y es que el checo iba a enfrentarse al número dos del mundo, pero la baja de este último le permitió avanzar a la antepenúltima ronda sin tener que saltar a pista. En su debut, había vencido a Sebastián Báez, a pesar de perder el primer set. El reto de Rublev ya fue demasiado.

No era un duelo entre dos tenistas excesivamente mágicos. De hecho, tienen una manera de jugar bastante similar: golpear duro y desde el fondo de pista, pero sin variar mucho el juego. No son de dejadas ni de cortados. Llevando a cabo el mismo juego, Rublev impuso con mayor facilidad el suyo, principalmente por la gran cantidad de errores de Machac durante el choque.

Objetivo: top 10

Ganar en Barcelona le permitiría a Rublev acercarse al top 10 de nuevo. En la pasada edición, cayó en octavos de final contra Alejandro Davidovich, por lo que al llegar a semifinales ya ha sumado una cantidad de puntos agradable. Podría escalar hasta la duodécima posición, la cual ocupa otro checo precisamente: Jiri Lehecka.

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En la próxima ronda, Andrey se verá las caras con Hamad Medjedovic por un puesto en la final. El ruso partirá como favorito para el duelo, aunque el serbio está teniendo una semana de ensueño y se le muy motivado para lograr un gran resultado en Barcelona. Por el otro lado, Musetti, Fils, Jódar y Norrie se pelearán por estar en la Pista Rafa Nadal el próximo domingo.